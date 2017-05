Risi po drami klonili šele po kazenskih strelih

PARIZ – Slovenska hokejska reprezentanca je v prvi tekmi svetovnega prvenstva elitne skupine v Parizu po kazenskih strelih izgubila s Švico s 4 : 5 (0 : 4, 1 : 0, 3 : 0; 0 : 1). Za Slovenijo so zadeli Jan Muršak (39.), Žiga Jeglič (46.), Jan Urbas (55.) in Robert Sabolič (56.).

Uvod s Švicarji je za Slovenijo pomenil že prvi resen test. Nazadnje sta se ta tekmeca pomerila na SP v Stockholmu pred štirimi leti in takrat je Švica slavila visoko s 7 : 1. Danes pa je še po 38 minutah kazalo podobno slabo po zaostanku 0 : 4, a je nazadnje Sloveniji uspel skorajda popoln preobrat za prvo točko po rednem delu.

Slovenija je imela tako v rokah točko za neodločen izid po rednem delu, a tudi priložnosti za vse tri; toda predvsem Tičar ni izkoristil največje v 59. minuti in tekma je šla v podaljšek.

Tam so se vloge zamenjale, po začetnem pritisku Slovenije so do power-playa prišli Švicarji, a je vratar Matija Pintarič odbil vse napade. Pri kazenskih strelih pa je nato zadel le Damien Brunner. Roku Tičarju in Robertu Saboliču je Jonas Hiller strela ubranil, dve obrambi je imel nato tudi Pintarič, na slovenski strani pa je zadnji strel Jan Muršak zgrešil in Švica je zmagala.

Slovenci ne bodo imeli veliko časa za počitek, pa tudi naslednji tekmec bo zelo zahteven, saj se bodo v nedeljo, spet ob 12.15, pomerili s svetovnimi prvaki Kanadčani.