Risi optimistično v Pariz

LJUBLJANA – Za slovenskimi hokejisti je dober mesec priprav, že jutri pa odpotujejo v Pariz, kjer bodo nastopili v predtekmovalni skupini B na svetovnem prvenstvu elitne divizije. Zadnji teden so bili risi v Sankt Peterburgu, kjer so odigrali še dve prijateljski tekmi na turnirju za pokal Alrosa in na treningih pilili zadnje podrobnosti za igro, ki bi omogočila obstanek v druščini 16 najboljših reprezentanc sveta. Slovenija je v Rusiji najprej premagala izbrano vrsto Norveške, ki je igrala z igralci do 25 let, s 5:3 (0:1, 0:3, 3:1), gole so dosegli Aleš Mušič, Robert Sabolič, Žiga Pance, Anže Kuralt in Jan Muršak. V drugem dvoboju se je moštvo selektorja Nika Zupančiča udarilo s selekcijo Rusije do 25 let. Gostitelji so bili boljši s 5:3 (2:0, 2:2, 1:1), za Slovenijo so zadeli Boštjan Goličič, Jan Muršak in Aleš Mušič. Rusi so z dvema zmagama dobili turnir, Slovenci so bili drugi. »To je bila zagotovo najmočnejša tekma v tem pripravljalnem obdobju. Zelo vesel sem, da smo dobili takšnega nasprotnika tik pred svetovnim prvenstvom. Proti njemu se je naša reprezentanca odzvala zelo dobro. Resda smo potrebovali nekaj časa, da se prilagodimo večji hitrosti. Po rezultatskem zaostanku so bili v naši igri zelo dobri trenutki. Ustvarjali smo precejšen pritisk na tekmece, tudi razmerje v strelih 29:27 za nas govori, da smo odigrali zelo kakovostno tekmo. Ne moreš biti zadovoljen, ko izgubiš, a smo videli veliko pozitivnega v naši igri. V tekmi proti Rusom smo popravili tudi disciplino v igri, imeli smo šest minut izključitev, kar je nekakšen maksimum. S tem še lahko prideš skozi proti tako kakovostnim ekipam, kot nas čakajo v Parizu,« je dejal selektor, ki je na zadnjih treningih največ pozornosti namenil igri v obrambi: »Če bomo v obrambni tretjini igrali dobro, bo v napadu prišla do izraza naša kakovost. To je za nas ključnega pomena. Igrali bomo proti nasprotnikom, ki so na papirju boljši. Toda dokazali smo, da se lahko kosamo z vsakim.« V pripravah so Slovenci odigrali skupno šest tekem; dvakrat so premagali Madžare, enkrat Italijane, izgubili so po kazenskih strelih s Kazahstanom, v Sankt Peterburgu pa si priigrali zmago in doživeli še najbolj poučen in koristen poraz. Na pripravljalnih obračunih je bil med strelci najuspešnejši Miha Verlič s štirimi zadetki, sledijo Anže Kuralt s tremi ter Jan Muršak, Žiga Pance in Aleš Mušič s po dvema.

Muršak in Jeglič v Torpedu V zadnjih dneh priprav v Rusiji sta nov klub našla tudi dva od glavnih slovenskih adutov. Jan Muršak in Žiga Jeglič bosta ostala v ligi KHL, odslej bosta celo soigralca v Torpedu iz Nižnjega Novgoroda. »Upam, da sem se odločil za pravo spremembo. Želel sem si spremembe, čeprav sem si po eni strani želel tudi ostati v Moskvi. A verjamem, da je tudi Nižnji Novgorod lepo mesto. Tam celotno mesto živi za hokej, kar bo zanimiva izkušnja,« je dejal Muršak, ki je doslej igral za moskovski CSKA, Jeglič pa je bil član Slovana iz Bratislave. Torpedo je letos izpadel v konferenčnem četrtfinalu lige KHL proti Dinamu iz Minska in osvojil skupno 10. mesto med 29 ekipami. CSKA je bil peti, Slovan pa 18.

V Sankt Peterburgu je selektor Zupančič črtal še zadnje ime s seznama potnikov na SP. Doma ostaja branilec Miha Štebih. »Končna odločitev ni bila lahka, saj so fantje pokazali maksimalno zavzetost ves čas priprav. Vendar se je na koncu treba odločiti in trenerski štab je sprejel odločitev, ki bo, po naši oceni, najboljša glede na naloge, ki nas čakajo na svetovnem prvenstvu,« je dejal Zupančič pred včerajšnjim odhodom v domovino, kjer bodo imeli risi danes prost dan, jutri pa poletijo proti francoski prestolnici. Tam bodo igrali proti Švici, Kanadi, Norveški, Finski, Češki, Belorusiji in Franciji. Na seznamu potnikov so vratarji Gašper Krošelj (AIK), Luka Gračnar (Red Bull Salzburg), Matija Pintarič (Rouen Dragons), branilci Klemen Pretnar (Yunost Minsk), Sabahudin Kovačević (Yunost Minsk), Aleš Kranjc (Bad Nauheim), Andrej Tavželj (Angers), Matic Podlipnik (Lyon), Jurij Repe (Kladno), Mitja Robar (KAC Celovec), Luka Vidmar (Frederikshavn), Blaž Gregorc (Mountfield) ter napadalci Rok Tičar (Avtomobolist), Robert Sabolič (Admiral), Jan Muršak, Žiga Jeglič (oba Torpedo Nižni Novgorod), Žiga Pance (KAC Celovec), Aleš Mušič (Olimpija), David Rodman (Grenoble), Boštjan Goličič (Grenoble), Anže Kuralt (Grenoble), Ken Ograjenšek (Gradec), Jan Urbas (Fischtown Pinguins), Miha Verlič (Beljak) in Nik Pem (Heilbronner Falken).