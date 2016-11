Risi ohranili zmagovito držo

BELORUSIJA – Slovenska hokejska reprezentanca, ki si je septembra v Belorusiji priigrala nastop na olimpijskih igrah 2018 v Južni Koreji, je na pripravljalnem turnirju evropskega izziva na Bledu osvojila drugo mesto. V odločilnem dvoboju za zmagovalca so se slovenskim risom za debakel na omenjenem turnirju vsaj nekoliko revanširali prav Belorusi, ki so četo selektorja Nika Zupančiča premagali šele po izvajanju kazenskih strelov; bilo je 3:4 (0:0, 2:1, 1:2; 0:1). Risi so sicer imeli vse v svojih rokah, saj so po zmagah proti Latviji in Franciji v tekmi z Belorusi povedli s 3:1 (strelci so bili Anže Ropret v 26., Miha Verlič v 34. in Boštjan Goličič v 42. minuti), a so žilavi vzhodnjaki poskrbeli za zasuk in osvojili prvo mesto. »Bolje bi bilo, če bi zmagali. A danes se ni izšlo. Res pa je bil turnir zahteven, tri tekme v treh dneh. Dobri tekmeci, vsi člani elite, z dvema se bomo merili tudi maja. Lahko smo zadovoljni s tem, kako smo igrali. Bili smo disciplinirani, bili v dobrem položaju. Razen gola s petimi proti trem smo se odlično branili, vratar je bil zelo dober. Na koncu so pač odločali kazenski streli in bili smo malo prekratki,« je dvoboj z Belorusi ocenil Rok Tičar, ki je s kolegi najprej na turnirju Latvijce premagal s 3:2 po podaljšku, v drugem krogu pa še Francoze z 2:1. Slovenija se bo sicer tudi na svetovnem prvenstvu elitnega razreda prihodnje leto v Parizu udarila s Francijo in Belorusijo v predtekmovanju.

