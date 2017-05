Risi ne smejo zamuditi na tekmo z Belorusijo

PARIZ – Naposled je prišel težko pričakovani dan, ko bomo izvedeli, ali bo slovenska hokejska reprezentanca del svetovne elite tudi v prihodnjem letu. Risi se bodo danes v dvorani Bercy v 6. krogu predtekmovalne skupine B pomerili z Belorusijo. Ker imata obe ekipi po eno točko in sta na zadnjih mestih lestvice, zmaga zagotavlja obstanek v najmočnejši diviziji že pred zadnjim, 7. krogom.

Belorusi v dvoboj s Slovenci prihajajo utrujeni po sinočnji dolgi in dramatični tekmi z gostitelji s Francozi, proti katerim so izgubili s 3 : 2 šele po streljanju kazenskih strelov. Časa za regeneracijo imajo tako vzhodnjaki malo, Slovenci so počivali šest ur dlje, potem ko so včeraj popoldne izgubili s Češko (5 : 1).

Samozavestni in napadalni

»Moramo biti sveži, že od začetka tekme moramo startati tako, kot znamo, brez napak v srednji in obrambni tretjini. Verjamem, da jih bomo premagali,« je prepričan napadalec Žiga Jeglič. O razlogih za dosedanje prepričljive poraze ob točki za remi s Švico na začetku turnirja, je branilec Klemen Pretnar dejal: »Mislim, da nas vsi bolj spoštujejo kot v preteklosti. Že na začetku močno pritisnejo na nas, ne jemljejo nas zlahka. Pozneje mi začnemo vzpostavljati svoj ritem in igra nam bolje steče. Proti Belorusom bomo morali bolj napadati, iti s ploščkom in telesom proti vratom, dobra mora biti prva podaja, hitro moramo prehajati v napadalno tretjino. Verjamem, da nas bodo trenerji dobro pripravili in da bomo šli samozavestno nad Beloruse.«

V napadu ustvarjalni

Slovenci so na dosedanjih petih tekmah visoko zaostajali že v prvi tretjini proti Švici (0 : 4), Kanadi (0 : 3), Norveški (0 : 3) in Češki (0 : 3), proti Finski pa so celo vodili (1 : 0). Zato se selektor Nik Zupančič s sodelavci trudi, da bi njegovi varovanci proti Belorusom vsaj ponovili prvi del tekme z dvoboja s Finsko. V nadaljevanju tekme bi bilo tako precej lažje. »V tem trenutku ni važno, kaj se je dogajalo doslej na turnirju. V bistvu se za nas zdaj začneta odločilni tekmi. Moramo zmagati, osvajati točke. Če bomo ostali brez njih, bomo ostali brez elitne divizije. To je enostavna matematika, gremo na zmago po rednem delu, torej na tri točke,« pravi Zupančič. »Če z enostavno igro pridemo do napadalne tretjine, smo tam s svojo ustvarjalnostjo v igri vselej nevarni. Tudi proti Češki, ki je precej bolj kakovostna ekipa kot mi, smo si ustvarili nekaj zrelih priložnosti.«

Kakšen pritisk neki?

Kaj storiti, da risi tokrat ne bodo 'zamudili' na tekmo, da bodo na polno igrali od prvega trenutka dvoboja z Belorusi? »Spremenili bomo način priprave na tekmo, skupaj se bomo ogrevali, da bodo vsi na isti delovni temperaturi. To je ena izmed stvari, upam, da bo delovala,« je razkril selektor, ki je na vprašanje o pritisku na svoje varovance odgovoril: »Če pa tega ne zmoremo obvladati, potem ne spadamo v elitno divizijo. Od tega živimo, pri nas je ves čas prisoten pritisk.« In kaj bo odločilo zmagovalca? »Mislim, da v prvi vrsti želja po zmagi, boljša dnevna forma. Ko igraš za obstanek, daš vse od sebe. Od svoje ekipe pričakujem borbo, da bo prišlo do izraza vse tisto, kar nas je krasilo na podobnih tekmah v preteklosti. Fantje morajo eden drugemu ščititi hrbet, delati morajo stvari, ki bodo prinesle uspeh,« je še dejal.

V dosedanjih medsebojnih obračunih na svetovnih prvenstvih imajo boljši izkupiček Belorusi; vse štiri tekme so dobili (leta 2015 s 4 : 2, 2013 s 4 : 3, 2011 s 7 : 1 in 2003 s 4 : 3). Slovenija pa ima dve pomembni zmagi v olimpijskih kvalifikacijah; leta 2013 s 4 : 2 in lani na terenu tekmecev v Minsku s 3 : 2. Decembra sta se ekipi pomerili na prijateljskem turnirju na Bledu, tam je bila po kazenskih strelih boljša Belorusija.