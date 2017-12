Rekordna sezona Tine Maze v veliki nevarnosti

LIENZ – Mikaela Shiffrin bo koledarsko leto končala na vrhu razpredelnice skupnega seštevka svetovnega pokala alpskih smučark. Če bo nadaljevala v podobnem tempu, lahko Američanka ponovi rekordno sezono najuspešnejše Slovenke Tine Maze, ki je v sezoni 2012/13 osvojila rekordni izkupiček 2414 točk.

Shiffrinova je na 12 tekmah, od uvodnega veleslaloma v Söldnu, zbrala 721 točk ob tem, da je dve tekmi izpustila. Četudi ne bi nastopila na letošnjih zadnjih dveh tekmah v avstrijskem Lienzu, ima pred prvo izzivalko Nemko Viktorio Rebensburg 291 točk zaloge. Seveda Shiffrinova prednovoletnih tekem na Avstrijskem, v četrtek bo na sporedu veleslalom, v petek slalom, ne namerava izpustiti in bo ena glavnih favoritinj za zmago na obeh preizkušnjah.

Dvaindvajsetletnica iz Kolorada je že na začetku sezone pokazala celotno razsežnost svojega izjemnega smučarskega talenta. Slalomistka in veleslalomistka po osnovni izbiri je rezultatski led prebila tudi v hitrih disciplinah s krstno zmago v smuku. Na desetih tekmah je štirikrat zmagala, konkurenco je premagala na smuku v Lake Louisu, dobila pa je tudi slalom v Killingtonu ter veleslalom in paralelni slalom v Courchevelu, dvakrat je bila druga, enkrat tretja, dvakrat peta in najslabša 20. na superveleslalomu v St. Moritzu. Od vseh disciplin le v superveleslalomu še ni zmagala.

Na vsaki od desetih tekem, na kateri je nastopila v tej sezoni, je Shiffrinova osvojila vsaj 72 točk. Če bo nadaljevala s tako vnemo, bo lahko naskakovala rekord Mazejeve, ki je v sezoni 2012/13 na vsaki od 35 tekem povprečno osvojila senzacionalnih 69 točk.

Če bo vreme dopuščalo, je do konca sezone na sporedu še 27 ženskih tekem svetovnega pokala, brez olimpijskih iger v Južni Koreji, kar pomeni, da lahko Shiffrinova, če se bo zelo potrudila, in bo na vsaki tekmi osvojila povprečno vsaj 65 točk, preseže dosežek Mazejeve.

Trikratna svetovna in olimpijska prvakinja v slalomu se lahko v tej sezoni pridruži izbrani druščini alpskih smučark z zmagami v vseh petih disciplinah alpskega smučanja, ob Mazejevi so to še Avstrijka Petra Kronberger, Švedinji Pernilla Wiberg in Anja Pärson, Hrvatica Janica Kostelić in rojakinja Shiffrinove Lindsey Vonn.