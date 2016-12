Raketa s Pohorja še drugič

INNICHEN – Očitno se je slovenski smučar prostega sloga Filip Flisar zelo navzel zmagovitih občutkov someščanke in alpske smučarke Ilke Štuhec, ki je v tej sezoni svetovnega pokala nanizala že štiri zmage. Bradati Flisar je namreč zmagal še na drugi tekmi svetovnega pokala v krosu v Innichenu v dveh dneh, to pa je tudi njegova sedma zmaga med elito. Mariborčan je v izločilnih vožnjah ostal nepremagan, v finalu pa je premagal Avstrijca Christopha Wahrstötterja, Francoza Arnauda Bovolentaja in Kanadčana Davida Duncana. Flisar je v prvih dveh vožnjah zmagal suvereno, v polfinalu je imel nekaj težav, po stiku z Bovolentajem za trenutek padel na tretje mesto, a se hitro vrnil tja, kamor je na tehnično zahtevni in ledeni progi spadal. Tudi v finalu je vodil od starta do cilja, na koncu se mu je Wahrstötter približal, toda prehitel ga ni. To je potrdil tudi fotofiniš. Navdušenje 29-letnega Štajerca, ki ga radi imenujejo tudi Pohorska raketa, in njegovih simpatičnih navijačev z motornimi žagami je bilo nepopisno.



»Danes je bilo lažje kot včeraj, ko sem doživel enega najtežjih tekmovalnih dni v življenju. Še sinoči sem bil povsem izčrpan, danes pa sem se po terapijah bioenergije pred tekmo odlično počutil, to počutje pa prenesel še na progo. Dokazal sem, da lahko zmagujem na progah, ki mi niso povsem pisane na kožo. Jasno je tudi, da ima veliko zaslug moj start, v vseh vožnjah sem se po njem takoj prebil v vodstvo. Da sem tako dober na startu, je zasluga izgube kilogramov. Mislim, da sem shujšal za okoli osem kilogramov, kar se pozna na eksplozivnosti, zdaj je življenje dosti lažje,« pravi aktualni svetovni prvak, ki je poskrbel za deseto zmago slovenskih smučarjev v tej sezoni svetovnega pokala

