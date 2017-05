Proti Belorusom za osvežitev prijetnih spominov iz Minska

PARIZ – Ker so se slovenski hokejisti včeraj v 5. krogu predtekmovanja v skupini B na svetovnem prvenstvu elitne divizije pomerili s favorizirano velesilo Češko, je pričakovati, da bodo odločilno tekmo za obstanek na najvišji ravni svetovnega hokeja odigrali danes ob 16.15 proti Belorusiji. Vzhodnjaki so še brez točke na tem turnirju, medtem ko so jo Slovenci odščipnili Švicarjem v 1. krogu. A naloga ostaja enaka: risi morajo za izpolnitev cilja premagati Beloruse.



Izbranci selektorja Nika Zupančiča so proti močnejšim tekmicam (Švica, Kanada, Finska) pokazali dobro igro v posameznih tretjinah, proti Norveški, ko so odkrito naskakovali zmago, ki bi jim že zagotovila obstanek med elito, so povsem razočarali. Kot da so risi v tisti tekmi pregoreli v veliki želji po uspehu, kot da niso zdržali pritiska, ki so si ga v prvi vrsti naložili sami. Danes imajo torej popravni izpit proti reprezentanci, s katero so močno povezani v zadnjih sezonah. Slovenija namreč z Belorusijo redno izgublja na SP najvišjega razreda, to se je zgodilo že štirikrat, nazadnje predlani v Ostravi. A risi so z vzhodnjaki opravili v kvalifikacijah za olimpijske igre v Sočiju 2014 in Pjongčangu 2018. Septembra so današnjega tekmeca deklasirali na njegovem ledu v Minsku in povzročili nacionalno razburjenje, ki je v nejevoljo spravilo tudi diktatorskega predsednika Aleksandra Lukašenka. Zanimivo, da je 63-letni Kanadčan Dave Lewis kljub temu spodrsljaju ostal selektor in v primerjavi z omenjenim turnirjem dodobra prevetril moštvo. To je v Parizu videti zelo skromno; Finska je bila boljša s 3:2, Češka s 6:1, Kanada s 6:0, Švica pa s 3:0.



Zupančič zavrača možnost, da bi se Belorusi načrtno pripravljali le na dvoboj s Slovenijo: »Na tem turnirju je težko kalkulirati. Težko je reči, da Belorusi samo čakajo na tekmo z nami. To je lahko dvorezen meč. Nimam občutka, da bi čakali le na ta obračun.« Slovenski tabor je preplavila pozitivna energija po dobri igri s Finsko, ki je sledila obupno slabi predstavi proti Norvežanom. »Ko smo kompaktni, strnjeni, lahko nasprotnikom prepustimo terensko pobudo in čakamo na svoje priložnosti. Tekmece moramo prisiliti v večje število prekrškov in izkoristiti power play. Pomembno je, da vsak naš igralec izpolni svoje naloge, da vsi ohranijo pozitivno energijo do konca turnirja,« poudarja šef, ki upa, da pritisk obvezne zmage danes ne bo vplival na razpoloženje igralcev, hkrati pa je tudi samokritičen: »Proti Norvežanom smo se dobro pripravili, dobre občutke sem imel tudi na treningu dan pred tekmo. Ne vem, kaj se je zgodilo, morda bi morali na dan tekme na razdrsavanje. A to so zdaj ugibanja. Seveda je pritisk prisoten, toda to je normalno, fantje morajo sprejeti odgovornost.« Zupančič bo torej danes zahteval enostavno igro, brez težnje po všečnosti. Visok ritem namerava ohranjati s krajšim časom med menjavami, kar so že prakticirali v dvoboju s Finci. Prvi vratar je Gašper Krošelj, s sestavo peterk Zupančič ne bo več eksperimentiral; nazadnje je v prvi branilski par ob Sabahudinu Kovačeviću uvrstil Klemna Pretnarja namesto Mitje Robarja.



Belorusi so v Pariz prišli brez svojega prvega zvezdnika Mihaila Grabovskega, člana moštva New York Islanders v NHL. Triintridesetletnik čuti posledice več pretresov možganov, vprašljivo je celo nadaljevanje kariere. Selektor Lewis ima na voljo kar 15 igralcev Dinama iz Minska, uigranost torej ne bi smela biti sporna, a Belorusi so bili bledi že v pripravljalnih tekmah. Naj tako ostane tudi danes, ko pričakujemo vzneseno in odločno igro risov. »Menim, da je kar dobro, da se bomo z Belorusi udarili po zahtevnih tekmah s Finsko in Češko. Tako bomo lažje vstopili v dvoboj. Verjamem v to ekipo, prepričan sem, da nam bo uspelo obstati v elitni diviziji,« sporoča kapetan Jan Muršak.