Pričakalo jo je prijetno presenečenje

Z olimpijsko generalko na srednji skakalnici v Pjongčangu je včeraj odlično opravila mladinska svetovna podprvakinja Ema Klinec, ki se je zavihtela na tretje mesto. V okrnjeni konkurenci – na startnem seznamu je bilo zgolj 32 tekmovalk iz desetih držav – sta jo preskočili le sijajni Japonki Juki Ito in Sara Takanaši.



Ema si je s 100-metrskim poskusom zelo dobro izhodišče priskočila že v uvodni seriji, po kateri je držala četrto mesto, pri čemer je za tretjeuvrščeno Nemko Ramono Straub (103,5 m) zaostajala za ulovljive 3,8 točke. Nekoliko večja je bila prednost vodilnih Azijk, ki sta skočili z nižjega zaletišča; drugouvrščena Juki (96 m) je imela pred najboljšo slovensko predstavnico 7,9 točke zaloge, prvouvrščena Sara (97,5 m) pa že 13,7 točke.



V finalu je nato Klinčeva pristala pri 96 metrih in prehitela Straubovo (93 m), s čimer si je že zagotovila stopničke; svoje druge med elito v sezoni po drugem mestu v Oberstdorfu in skupno pete v svetovnem pokalu. Za njo je Itojeva navdušila z največjo daljavo druge serije (101,5 m), ki jo je popeljala celo do zmage, potem ko se Takanašijevi finalni nastop (94 m) ni posrečil po željah.



»Moj prvi skok je bil tehnično dober, pri drugem pa sem bila malce pozna pri odskoku, vendar sem imela na srečo v zraku ugodne razmere,« je priznala 22-letna Japonka in glede dobljene generalke odvrnila, češ da to še zdaleč ne pomeni, da bo vse tekmice ugnala tudi prihodnje leto na olimpijskih igrah.



Juki Ito se je sicer včeraj veselila četrtega (letošnjega) prvega mesta, na koncu pa je imela 9,5 točke naskoka pred Takanašijevo, ki zaradi zapravljene prednosti iz uvodne serije seveda ni bila najbolj zadovoljna z doseženim. Se je pa lahko tolažila s tem, da si je pri dvajsetih letih zagotovila že četrti veliki kristalni globus po sezonah 2012/13, 2013/14 in 2015/16. Rekordno 53. zmago, s katero bi dohitela avstrijskega zvezdnika Gregorja Schlierenzauerja, pa bo le 151 centimetrov visoka Japonka poskušala ujeti na današnji drugi korejski preizkušnji (z začetkom ob 7.45 po srednjeevropskem času).



Čeprav Klinčeva po nastopih in med slovesno razglasitvijo ni delovala pretirano navdušena, je na novinarski konferenci izjavila, da je zelo zadovoljna z uvrstitvijo. »Tekma je bila zahtevna in vse do konca sem morala biti osredotočena, da sem lahko osvojila tretje mesto. Menim, da sem imela v uvodni seriji takoj po odskoku slab veter, tako da sem se morala v zraku nadvse potruditi za dolg skok,« je pojasnila 18-letna skakalka iz Poljan nad Škofjo Loko, ki jo je korejska naprava prijetno presenetila. »Pričakovala sem, da bo skakalnica podobna planiški s položnim zaletiščem in dolgo mizo brez radiusa, je pa ravno nasprotno, saj je zalet kar precej strm, radius pa oster. A meni takšne naprave ustrezajo,« je še zaupala Klinčeva, ki je v skupnem seštevku z devetega mesta napredovala na sedmo.



Med prvimi ji je čestital Stane Baloh. »Emi res privoščim te stopničke, ki so se ji v zadnjem obdobju malo izmikale. Z njimi je dobila potrditev, da zna izvrstno skakati in tekmovati. Konkurenca je resda okrnjena, toda tokrat je med drugimi pustila za seboj tudi odlično Norvežanko Maren Lundby, ki je bila četrta,« je poudaril glavni trener slovenske reprezentance.



Klinčevo je sicer od Takanašijeve, ki ima pred zadnjima dvema tekmama za svetovni pokal v skupni razvrstitvi pred Itojevo neulovljivih 247 točk naskoka, včeraj ločilo 6,2 točke, kar res ni veliko. Je pa treba pripisati, da v Južni Koreji ni Nemk Katharine Althaus, Carine Vogt in Svenje Würth, ki so minulo nedeljo na Ljubnem požele trojno zmago, med drugimi manjkajo tudi vse Avstrijke z Danielo Iraschko-Stolz na čelu. Iz tega zornega kota Maja Vtič (87,5 in 90,5 m) zagotovo ni bila najbolj zadovoljna z včerajšnjim 11. mestom, bolj vesela je bila Urša Bogataj (83,5 in 86 m), ki si je s 13. mestom priskakala svoj najboljši dosežek v sezoni in z njim nastop na bližnjem nordijskem SP v Lahtiju.