Pri Petru Prevcu je žal glava igrala napačno

V nedeljo so skakalci zaprli poglavje s skoki za svetovni pokal v Zakopanah; slovenska ekipa je osvojila tretje mesto, posamično je bil Domen Prevc 9., njegov starejši brat Peter 13., Cene, torej še eden od Prevčevih, 21., Jernej Damjan pa mesto za njim. S poljskega juga jih je pot včeraj vodila v Ljubljano, navrgli so kar veliko zanimivih besed. »Uvodni skok na ekipni tekmi je bil tisti, za katerega delaš in zaradi katerega se poleti vse splača vložiti v to. Skočiš in daleč pristaneš, takrat gre skozi tebe tisti adrenalin, res si pomirjen, iz izteka skakalnice greš lahko zadovoljen. Morebiti sem bil malce presenečen, da je šlo tako tekoče, a težave so prišle v nedeljo. Ni se torej bilo prehitro za veseliti. Pretekli teden je že na treningu v Kranju lepo kazalo, sicer nisem ničesar pričakoval, le v glavi sem poskušal imeti nekaj bistvenih stvari, na katere je treba biti pozoren, ne pa, da imaš v glavi šest stvari, na katere moraš paziti. Pri skokih se mi zdi, da je glava tista, ki odloča, ali bo kdo prvi ali trinajsti. Pri meni je žal igrala napačno, morda je bila želja prevelika, ker sem že v poskusnem skoku videl, da lahko nekaj v počepu spremenim na bolje, a sem nato tako pretiraval v nasprotno smer, da sem vse še bolj pokvaril. Sicer pa, če skoke treniraš deset let, ne moreš tega pozabiti v tednu dni, če se za en teden umakneš s skakalnice, menim, da to lahko kdaj prav pride,« je premor pred Zakopanami ocenil zmagovalec svetovnega pokala Peter Prevc. Njega in druge fante pa konec tedna čakata ekipna in posamična preizkušnja v nemškem Willingenu.



Stoch ni neulovljiv



Prav je, da smo najprej besedo dali najstarejšemu Prevcu, najmlajši Domen pa je trenutno tretji v skupnem seštevku svetovnega pokala. »Zelo sem zadovoljen, kako se je v Zakopanah vse izpeljalo. A ko sem poskušal izsiliti kakšen skok, se mi zaradi tega, ker so najprej prenovili nalet in šele nato spodnji del, velikokrat ni izšlo. Nisem prav čutil, kako skok narediti. Willingena pa se že kar veselim, saj je velika skakalnica, in menim, da bom tam res lahko užival,« je bil Domen Prevc spet odrezavo kratek, dodal pa je, da ima še rezerve v počepu, saj je na mizi za dva kilometra počasnejši od tekmecev. O prednosti Kamila Stocha, ki je v točkah zdaj 153, pa je menil: »Do konca je še veliko tekem, vprašanje je, kako bo skakal do konca. To ni neka neulovljiva prednost.« Po starosti srednji brat Cene je povedal: »Tenka črta je med tem, ali si poleg najboljših ali nisi. Pripetljaj, ko mi je smučka v Wisli ušla po skakalnici, ni vplival na moj skok. Prav zabavno je bilo brati o tem, vsi so namreč pisali, da je bil skok nato katastrofalen, a daleč od tega. Le skočil sem pač v razmerah, ki so bile med slabšimi v tej seriji. Vodji tekem svetovnega pokala Walterju Hoferju sem se zahvalil, da mi je prinesel pobeglo smučko in mi sploh dovolil skočiti. Nisem se namreč pravočasno pojavil na startu, lahko bi bil tudi diskvalificiran.« Jernej Damjan se je po dvojni operaciji kolena uspešno vrnil: »Iskreno, nisem pričakoval, da se bom tako hitro in konstantno vrnil. Vesel sem, da spet lahko nastopam na tej ravni, skoki so iz tekme v tekmo boljši. Držal se bom letošnje formule, čim bolj uživati v skokih, pa bo prišlo tudi vse drugo. V nedeljski posamični tekmi smo bili vsi čudni, nismo niti dobro spali, pride tudi takšen dan. Zakopane so bile ena mojih ljubših skakalnic, a so šli prenoviti nalet in zdaj moram žal reči, da je postala prav grda. Kar naenkrat prideš na konec mize, tudi drugi skakalci so na začetku zamujali pri odskoku.«



Glavni trener Goran Janus je za konec dodal, da Bor Pavlovčič in Aljaž Osterc odhajata na mladinsko svetovno prvenstvo, v Willingenu bosta skakala Anžeta, Semenič in Lanišek. O udeležbi bolnega Jurija Tepeša bo več jasno sredi tedna. O nastopu 17-letnega, torej še najstnika, Domna Prevca pozneje na letalnici v Oberstdorfu pa je pripomnil: »Dogovor je takšen, da gre na polete, če bo v Willingenu v redu. Če ne, to bomo ocenili zadnjega dne, pa bo spet skakal v Saporu.«