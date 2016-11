Prevcu je uspel premik, rezerve so še v tehniki

Konec novembra, natančneje 25., se bo v finskem Kuusamu začela nova sezona svetovnega pokala za smučarje skakalce. Zadnja je bila za slovenske orle, posebno Petra Prevca, prav sanjska; as iz Dolenje vasi je v svetovnem pokalu pobral obe posamični lovoriki, skupno in v poletih, v teh je postal tudi svetovni prvak, za krono pa dobil še prestižno novoletno turnejo štirih skakalnic. Levji delež pri njegovih uspehih je imel glavni trener slovenske reprezentance Goran Janus, a nepisano športno pravilo pravi, da je lovorike težje braniti kot napadati. »Če to pustimo ob strani in se dotaknemo poletne sezone, menim, da smo v tem trenutku, glede na pretekla leta, v motoričnem pomenu bolj konstantni. Močnejši smo, november bo, vse do uvodne tekme, zelo pomemben. Kar zadeva ciljev, so ti jasni in visoki. Bo pa preprosto treba počakati, biti miren, potrpežljiv, da se vse skupaj začne, potem pa se bo videlo, kako in kaj,« Goran Janus pred startom miri napetost in čaka, kaj bo pokazala tekmovalna praksa. Torej tudi za Petra Prevca velja potrditev napredka v motoriki? »Seveda, uspel mu je določen premik, rezerve pa so še v tehniki. Vendar je tisto, kar je zame pomembno, to, da bo ekipa, ki bo nastopila v svetovnem pokalu, dobra in da bo v določeni formi.«



Neverjetni Kot



Slovenski skakalci so na pripravah opravili skoke na napravah z ledeno smučino v Garmischu, Innsbrucku in Oberstdorfu, tudi brušenje v Kranju je načrt za uspešen skok v novo zimo. »Preizkušali smo še smuči in tekmovalne drese. Denimo v poletni sezoni nas je zanimala tekmovalna kvota skakalcev in uspelo nam jo je okrepiti,« je nadaljeval Janus. Konkurenca seveda ni počivala, Poljak Maciej Kot je poleti skakal v dno skakalnic pred vsemi in prepričljivo osvojil veliko nagrado. Preporod poljske vrste, po lanski rezultatsko katastrofalni zimi, gre tudi na račun novega glavnega trenerja, Avstrijca Stefana Horngacherja. »Kotu je v poletnem delu res uspel neverjeten niz, od julija pa vse do oktobra je ohranjal visoko raven. Bomo pa videli, kako bo pozimi. Ne bom sicer rekel, da imamo težave, a tudi sami premoremo določene rezerve,« je kot general pred bitko taktičen glavni trener slovenskih skakalcev Goran Janus.



Kranjec pod nož, sezona izgubljena

Robert Kranjec je včeraj potrdil, da v skakalni zimi, ki prihaja, ne bo tekmoval. Na ogrevanju pred zadnjo tekmo poletne velike nagrade v Klingenthalu na začetku oktobra si je načel koleno, magnetna resonanca pa je pretekli teden pokazala na strgano križno vez v desnem kolenu. Zato bo 35-letni veteran 8. ali 9. novembra na ortopedski kliniki v Ljubljani operiran, poseg bo vodil dr. Klemen Stražar, nato pa ga čaka dolgotrajna rehabilitacija. »Bolečin v kolenu sicer ne čutim, a magnetna resonanca je pokazala, da je potrebna rekonstrukcija križne vezi. Štiri dni sem čakal na izvide in se pripravljal na najhujše. Ko sem izvedel za diagnozo, sem se odločil za poseg, kar je bila najtežja odločitev v moji karieri. Eden od razlogov za mojo pritrditev, da grem pod nož, je to, da letos ni olimpijska sezona. Pri operaciji bodo uporabili nove sintetične materiale, ki so nogometašem že znani, zato upam, da bo okrevanje hitrejše,« je razgrnil Robi, ki se bo poskušal vrniti v sezoni, ko bodo februarja 2018 na vrsti tudi olimpijske igre v Južni Koreji. Za konec se je Leteči Kranjec še pošalil: »Kolo bo prihodnjega pol leta moj najboljši prijatelj, bomo videli, ali lahko z njim skočim 250 metrov.«