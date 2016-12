Prevčevi formula za uspeh

LILLEHAMMER – Saj se nič ni spremenilo, v svetovnem pokalu smučarjev skakalcev še vedno zmaguje Prevc. A v nasprotju z denimo minulo zimo, ko je bil Peter serijski zmagovalec in si, za laike je bilo videti tako, prva mesta priskočil kot za šalo, letos kraljuje njegov mlajši brat Domen. Od petih posamičnih tekem na uvodu sezone je namreč dobil kar tri (v Kuusamu oziroma Ruki, v Klingenthalu in Lillehammerju), skakalna nadarjenost in vrhunsko znanje sta tu seveda takoj vidna. Tudi njegova ekstremna tehnika, ko se med letom uleže na smuči in ima glavo skoraj v isti črti med konicama, je seveda revolucionarna. A takšni so smučarski skoki, tudi Šved Jan Boklöv je bil z V-tehniko v svojem obdobju revolucionarni izumitelj.

Pri Domnu pa frapira njegova, na zunaj je videti tako, skoraj popolna brezbrižnost, v stikih z okolico, vsaj kar smo na lastni koži doživeli na novinarskih konferencah, in tudi pri miselnem sklopu pristopa do tekmovanj. Seveda ima brezbrižnost svoje meje, tu gre pač za najstniškega, sedemnajstletnega vrhunskega športnika, ki, ko gre na vrh skakalnice, noče imeti v glavi ničesar obremenjujočega. Kajti vsako čustvo, strah, nelagodnost, tudi pretirano veselje, lahko pokvari osredotočenost na pravšnje opravilo zadane naloge. Lahko bi celo napisali, da je bil na začetku športne poti podobno naravnan njegov brat, zdaj 24-letni Peter, s številom tekmovanj, izkušnjami in medijskim pritiskom pa se v glavi že začne ustvarjati neki miselni model, ki, ko človek postaja starejši, postane kalup in je lahko bremenilen za športne predstave. Šport ni le predstava na tekmovališčih, igra se tudi psihološko v glavi. No, pri družini Prevc gre očitno tudi za gene. O dinastiji Prevc pa še to; glavni trener slovenske reprezentance Goran Janus je namreč sporočil, da bo za naslednji dve tekmi konec tega tedna v Engelbergu sprememba v ekipi. V Švici ne bo Jake Hvale, priložnost bo namesto njega dobil še en od bratov Prevc, namreč po starosti srednji, 20-letni Cene.