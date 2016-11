Prevčeva kraljevala na črni petek v Ruki

Začelo se je! Skakalnica Rukatunturi v finskem Kuusamu je bila namreč uvodno prizorišče tekme svetovnega pokala smučarjev skakalcev za sezono 2016/17. In bila je pod umetno svetlobo na črni petek! Prvo zmago v svetovnem pokalu in šestdeseto slovensko si je priskočil 17-letni Domen Prevc, v finskem zimskošportnem središču Ruki je letel na 138,5 in 140,5 metra in zbral 321,8 točke. Skupni zmagovalec svetovnega pokala in branilec velikega kristalnega globusa Peter Prevc se je kljub padcu v finalni seriji uvrstil na tretje mesto. Skoka sta bila dolga 143 in 140,5 m, točkovni zbir pa je bil 316,7. Med oba slovenska skakalca se je prerinil le Nemec Severin Freund, zbral je 318,3 točke, skočil pa dvakrat na 140 metrov. Jurij Tepeš (128 m in 139 m, 283,2 točke) je bil 23., v finalno serijo se nista uvrstila Nejc Dežman, ki je bil 41. (126 m, 127,3) in Anže Lanišek, ki je končal na 43. mestu (125 m, 124,7). Jaka Hvala je izpadel že v kvalifikacijah. »Ne morem biti prav zadovoljen, ker je brat Peter padel, naredil je odličen skok. Zmaga res pomeni veliko, upam, da bom na drugi tekmi skakal prav tako dobro ali celo bolje,« je po zmagi navrgel Domen Prevc.



Kot v formi



Prva serija je potekala časovno gladko, vetrovno razmere pod arktičnim krogom so bile spremenljive, a večinoma je tekmovalcem pihalo v hrbet, zato so zaradi zanje neugodnih razmer dobivali pribitek v točkah. V uvodnem tekmovalnem nizu se je že pokazalo, katere od držav so skakalce na tekmo poslale že v zelo dobri formi. To je primer pri Poljakih, namesto Lukasza Kruczka jih je sicer trenersko prevzel Avstrijec Stefan Horngacher. Njegov varovanec Maciej Kot je prepričljivo dobil poletno veliko nagrado, zelo dobro formo je prenesel na sneg, saj je v Ruki na uvodni preizkušnji zasedel 5. mesto. Tudi avstrijski tabor se je v norveškem Lillehammerju dobro brusil na sezono in del nemške ekipe, Norvežani pa so na Rukatunturiju na treningu, kvalifikacijah, v poskusnih skokih in na uvodni tekmi skakali zelo spremenljivo. Za slovenski tabor velja, da sta brata Prevc že v odlični formi, Jurij Tepeš kaže znamenja, da bo pravo formo morebiti ujel, Nejc Dežman, zaradi zdravljenja po operaciji hrbta še ni stoodstoten, Anže Lanišek in Jaka Hvala pa bodo potrebovali še nekaj ali veliko dela. Peter Prevc je na vzhodnem Finskem sicer po zanj povprečnih kvalifikacijah v prvi tekmovalni seriji resnično eksplodiral, s 143 metri je postavil daljavo serije med 50 udeleženci. Prezimil je na prvem mestu, mlajši brat Domen je bil četrti.



V drugi seriji so se vetrovne razmere bolj spreminjale, Domnu Prevcu je uspel odličen skok, dolg je bil 140,5 metra. Vodil je do nastopa brata Petra, ta je doskočil na isto metražo, a mu je po pristanku smučko potegnilo vstran, in posledica je bil padec. Tako ni še 22. slavil v svetovnem pokalu, se je pa prve veselil Domen Prevc. Danes bo v Kuusamu še druga posamična tekma.