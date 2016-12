Prevc že drugič najboljši

VIKERSUND – Slovenski smučarski skakalec Cene Prevc je v norveškem Vikersundu dosegel še drugo zmago na preizkušnji celinskega pokala v dveh dneh. Slovenski uspeh je danes dopolnil še Rok Justin z drugim mestom.

Karavana celinskega pokala je na prvi letošnji postaji v zimski sezoni v norveškem Vikersundu. To tekmovanje bi se sicer moralo začeti v Lillehammerju, a so tekme prestavili v Vikersund, ker Lillehammer gosti tekme svetovnega pokala namesto Nižnjega Tagila.

Premierne zmage na uvodni tekme sezone in četrte v karieri se je v petek zvečer razveselil Cene Prevc, ki je premagal domačega veterana Toma Hildeja, tretji je bil Poljak Jan Ziobro. Tik pod odrom za zmagovalce sta končala še dva Slovenca, Anže Semenič in Bor Pavlovčič.

Danes so bili Slovenci še boljši; Prevc je dosegel še eno zmago, tokrat s skokoma 115,5 in 114,5 metra, na drugem mestu je končal Rok Justin (117 in 114,5 metra), tretji pa je bil Avstrijec Daniel Huber.

Pavlovčič je bil 11., med petnajsterico sta končala tudi Andraž Pograjc na 14. in Anže Semenič na 15. mestu.

V nedeljo bo v Vikersundu na sporedu še tretja letošnja tekma celinskega pokala.