Prevc po nove zmage z več treninga tehnike

Rukatunturi, le kaj je to? Ne, to ni ime čarovnika za otroke, temveč skakalnica v finskem Kuusamu, kjer se bo jutri začela nova sezona svetovnega pokala v smučarskih skokih. Po tekmi ob 17. uri pod žarometi na 142 metrov veliki skakalni napravi, danes bodo zanjo na vrsti že kvalifikacije, bo posamična preizkušnja še v soboto. Peter Prevc gre v novo sezono kot zmagovalec skupnega seštevka svetovnega pokala v zadnji zimi, glavni trener Goran Janus pa je poleg njega na vzhod Finske tik ob meji z Rusijo pripeljal še kvintet Domen Prevc, Jurij Tepeš, Nejc Dežman, Anže Lanišek in Jaka Hvala. »Tisto, kar se je dogodilo v pretekli sezoni, nam lahko ostane v lepem spominu, novi svetovni pokal začenjamo z ničle. Peter ima vse atribute, da ubrani skupno zmago. Letos smo sicer v pripravah manj delali za moč, več treninga je bilo posvečenega tehniki. Bomo videli, kaj bo to prineslo,« je Janus v svojem racionalnem slogu napovedal novo športno zimo.



No, zgodovina svetovnega pokala je že dala slovenskega skakalca, ki je bil dvakrat zapored skupni zmagovalec; Primož Peterka je veliki kristalni globus osvojil v sezonah 1996/1997 in 1997/1998. »Primoža Peterke se spomnim iz obdobja, ko je zadnjič zmagal, to je bilo leta 2003 v Garmischu. Ne zdi se mi, da bi bilo branjenje naslova veliko breme, dejstvo je, da moram biti osredotočen nase, potem bomo videli, kaj bo. Največja sprememba pri pravilih je gurtna v skakalnem dresu, trak, ki je nameščen okoli pasu. In sicer z namenom, da ne bi mogli več dresov vleči čim nižje in s tem dobili čim več površine oziroma zračne blazine. Menim, da je to nov korak naprej k bolj enakovrednim tekmam. Nove smuči so za zdaj v redu, menim, da tukaj večjih pretresov ne bi smelo biti. Pri drugi opremi ni ničesar drastično novega, drugačnega, da bi me moralo zaradi tega skrbeti ali pa da bi se veselil,« je Peter Prevc raportiral še zadnje podrobnosti.



Hitrejše mišice



Jurij Tepeš je po poškodbi, operaciji in zdaj zdravljenju Roberta Kranjca s 27 leti najstarejši član slovenske skakalne reprezentance. »Upam, da bom tudi kaj konkretnega skočil, ne da bom le najstarejši. Malce pogrešam sneg, zimske temperature, da bi se navadil nanje. Vedno sem potreboval več časa, da sem se privadil na sneg. Zadnja dva tedna sem na kranjski skakalnici imel kar precej težav z ledeno smučino, vemo, da je bila temperatura previsoka zanjo, upam, da je bilo to izvor težav. V Oberstdorfu sem skakal v redu, v Kranju pa zelo slabo. Upam, da bom skoke iz Oberstdorfa prenesel v zimo, drugače bom imel kar precej težav. V pripravah sem imel manj vaj dviganja visoke teže iz nizkega počepa, in sicer z namenom, da bi moje mišice postale hitrejše. Vem, da sem zelo močan, a ne morem natrenirati hitrosti. Eksplozivnost je sicer v veliki meri prirojena, čez genetiko ne moreš iti, a lahko naredim maksimum pri tem, da bi bil hitrejši. Kuusamska skakalnica je zelo specifična, z njo imam lahko zelo veliko težav ali pa mi zelo ustreza. Neuspehe bi letos rad prenašal bolje, kot sem jih lani. Ko mi ni uspelo, je bilo podobno na naslednji tekmi, saj sem bil preveč živčen. Zapiral sem se vase, upam, da tega letos ne bo,« si želi Jurij Tepeš.

Krajncu 1/12 zneska nagrad



Predsednik zbora in odbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo Ljubo Jasnič je predlagal, odbor pa sprejel. Robertu Kranjcu, ki okreva po operaciji, bodo namreč za socialno varnost vsak mesec namenili dvanajstino zneska nagrad skakalcev iz pretekle sezone. Vsekakor poteza za pohvalo.