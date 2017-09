Prevc je spet začel verjeti vase

LJUBLJANA – Najboljši slovenski smučarski skakalci od ponedeljka pilijo tehniko v Visli, kjer so lahko kot prvi – še pred Poljaki – preizkusili novo zaletno smučino. Čast prvega, ki se je spustil po njej, je pripadla Anžetu Lanišku, vodilnemu v skupni razvrstitvi velike nagrade FIS. »Pri prvem poskusu ga je odneslo 123 metrov daleč, drugače pa, tako kot drugi, skače zelo solidno,« je razkril glavni trener naše reprezentance Goran Janus in glede Laniška dodal, da je že vse od začetka junija, ko je pozdravil manjšo poškodbo kolena, na skakalnici zelo stanoviten in na višji ravni, kot je bil.

»Na uvodnih preizkušnjah za veliko nagrado svojih skokov s treningov še ni v celoti prenesel na tekme, sem pa vesel, kako je nazadnje tekmoval v Čajkovskem, kjer je pokazal, da je na pravi poti. Pravi užitek ga je gledati. Ocenjujem, da bo v prihodnje še močnejši, zelo dobro mu kaže tudi v skupnem seštevku. Tistega, ki doskoči pri rdeči črti ali celo prek nje in povrhu naredi še telemark, je pač res težko premagati,« je 47-letni Ljubljančan posredno napovedal napad 21-letnega Domžalčana, člana SSK Mengeš, na skupno zmago v poletni različici svetovnega pokala.

Ocenjujem, da bo Anže Lanišek v prihodnje še močnejši, zelo dobro mu kaže tudi v veliki nagradi FIS.

Na zadnjih preizkušnjah tega tekmovanja v Hinzenbachu (1. 10.) in Klingenthalu (3. 10.) bo Jurija Tepeša, ki mu poleti ni steklo, v udarni slovenski ekipi zamenjal Peter Prevc, ki je prav včeraj praznoval 25. rojstni dan. Zanj bi bilo seveda zelo dobrodošlo, da bi bil na teh tekmah zraven oziroma med deseterico. »S Petrom smo se, ko mu ni šlo, zakopali v delo, preizkusili vse mogoče stvari, tudi različne smuči – Slatnarjeve in Fischerjeve, pri čemer je slednje bolje čutil v zraku, poleg tega je imel z njimi manj težav pri slabših skokih,« je pojasnil Goran in pripomnil, da se lahko Peter že po koncu zime vrne k Slatnarju.

Najstarejši od bratov Prevc je začel bolje skakati konec avgusta, pri čemer je njegova forma še precej nihala. »Toda v zadnjem obdobju je precej stanoviten, kar je zelo razveseljivo. Tudi tehnika njegovega skakanja je spet lepša. Menim, da je začel tudi sam znova uživati in verjeti vase, kar je najpomembneje. Potem ko smo se dolgo vrteli v začaranem krogu, so se stvari na srečo le premaknile na bolje,« si je oddahnil tudi slovenski selektor, ki se zaveda, da so skoki pač takšen šport, pri katerem lahko hitro skočiš na površje, vendar lahko tudi enako hitro izgineš, pa ne veš, zakaj. Kar zadeva Domna Prevca, je zaupal, da so se z njim že na začetku dogovorili, da poleti ne bo tekmoval v veliki nagradi. Minuli konec tedna je na prireditvi za celinski pokal v Trondheimu zasedel 11. in 13. mesto, pred tem je v Stamsu izvlekel 8. in 14. mesto. »Iz preteklih let vemo, da Domen v tem obdobju (še) ne blesti. Običajno začne dodajati jeseni; bolj ko se bliža zima, daljši so njegovi skoki,« je še dejal Janus.