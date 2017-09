Prevc je pustil čustva ob strani

KRANJ –Ob Anžetu Lanišku, zmagovalcu obeh tekem za veliko nagrado FIS minuli konec tedna v Čajkovskem, se je na včerajšnji novinarski konferenci naše skakalne reprezentance v središču pozornosti znašel tudi Peter Prevc. Slovenski rekorder, čigar skoki so se v zadnjem obdobju vidno izboljšali, je namreč po treningu zaupal, da se je odločil za zamenjavo smuči, tako da bo poslej skakal s Fischerjevimi.

»Veliko sem testiral, na koncu pa je zmagal material,« je razkril skoraj 25-letni skakalec kranjskega Triglava in na naše vprašanje, ali je bila odločitev težka, odgovoril pritrdilno. »Težko se je bilo sprijazniti s tem, da ti tujec bolj ustreza. A sem moral pustiti čustva ob strani,« je odvrnil Peter, ki je različne modele Fischerjevih in Slatnarjevih smuči preizkušal od začetka junija. Na koncu ni odločila hitrost, ki se je spreminjala (enkrat so bile hitrejše ene, naslednjič druge), temveč občutki. »Ko sem dal vse na papir, je bilo več plusov za Fischerjeve smuči, na katerih sem se počutil nekako bolj sproščeno in zanesljivo. To je slednjič pretehtalo,« je pojasnil skupni zmagovalec svetovnega pokala 2015/16 in na opazko, ali potem ne bo več sodeloval pri razvoju Slatnarjevih karbonskih skakalnih čevljev (podjetnik iz Cerkelj na Gorenjskem je že pred časom izjavil, da bodo z njimi skakali le tisti, ki bodo imeli tudi njegove smuči), odgovoril: »Menim, da si s Slatnarjem še nisva zaprla vrat. Ko bodo čevlji pripravljeni, jih bom pač preizkusil z njegovimi smučmi.« Peter Slatnar je ponovil, da se zaradi Prevčevega prestopa svet ne bo podrl, je pa priznal, da ostaja grenak priokus. »Na to ne gledam kot na osebni poraz, saj čustev ne smemo vpletati v posel. To jemljem bolj kot spodbudo, da moramo še naprej delati na naši smučki in jo še izboljševati,« je poudaril Slatnar, vesel sijajnega konca tedna v Rusiji, kjer so bile njegove smuči zaradi Japonke Sare Takanaši in Laniška na najvišji stopnički po vseh štirih tekmah med svetovno elito.

6 metrov dlje od rekorda je v Rusiji skočil Anže Lanišek.

Še posebno izjemen je bil Anžetov nedeljski rekordni skok s telemarkom (109,5 m) na srednji napravi v Čajkovskem, s katerim je navdušil tudi tuje komentatorje, kurjo polt pa je po njem – mimogrede – dobil tudi Aleš Selak, Laniškov klubski trener pri SSK Mengeš. »Že od mladih nog so me učili, da se zmaguje s telemarkom v radiusu, zato se že na treningih – četudi me nese izjemno daleč – izogibam doskokom v nočno posodico,« je razložil 21-letni Domžalčan. Čeprav je za šest metrov izboljšal rekord skakalnice in povrhu doskočil v telemark, ni prejel nobene dvajsetice (dvakrat 19,0 in trikrat 19,5). »Zato sem slovenskega sodnika Luko Ograjenška po podelitvi vprašal, kaj moram še narediti za dvajsetico. Ko vidiš, da nekdo pri 102 metrih dobi podobne ocene kot ti pri 109,5, se vprašaš, ali je to prav(ično). A verjetno si moram še ustvariti ime,« je ugibal Lanišek, ki bo kot vodilni v točkovanju tudi na zadnjih dveh preizkušnjah letošnje velike nagrade v Hinzenbachu (1. 10.) in Klingenthalu (3. 10.) dal vse od sebe in poskušal kot drugi slovenski skakalec po Jerneju Damjanu (2014.) osvojiti skupno lovoriko.