Prevc &Co. sploh ne zaznajo novih sponzorjev

Najboljši slovenski smučarski skakalci, v izbrani vrsti A so ostali le še Robert Kranjec, Anže Lanišek, Anže Semenič, Jurij Tepeš ter brata Domen in Peter Prevc, se že od začetka tega meseca zavzeto pripravljajo za olimpijsko sezono 2017/18. Da treningi ne bi bili preveč monotoni, skoraj vsak dan vadijo na drugem prizorišču, v ponedeljek popoldne, ko so bili na voljo tudi novinarjem, so se zbrali na stadionu v Kranju. V odsotnosti Domna, v minuli zimi našega najboljšega reprezentanta v svetovnem pokalu, ki pod vodstvom Gorazda Bertonclja trenira z novoustanovljeno mlado ekipo A, je bil kajpak v središču pozornosti njegov (naj)starejši brat Peter. Potem ko se prejšnja sezona ni izšla po njegovih željah, se je s spremenjenim načinom dela trdno odločen vrniti v vrh.



»Uvodni treningi so bili povsem drugačni od lanskih začetnih; pred enim letom smo sprva predvsem veliko tekli, kar smo zdaj malo opustili. Spremenila se je tudi količina treninga, pri nekaterih stvareh navzdol, pri drugih navzgor. Tako se je povečal obseg suhih tehničnih treningov, saj je treba določene zadeve izkoreniniti iz glave,« je razkril 24-letnik iz Dolenje vasi pri Železnikih in pristavil, da po novem vse skupaj poteka bolj analitično in pod večjim nadzorom. Bolj se spremlja vsakega posameznika, vadba pa se prilagaja dnevni formi. »Nimamo natančno določenega dolgoročnega programa, po katerem bi imeli, denimo, napisano, da bomo avgusta v fitnesu dvigovali toliko uteži ter skakali tolikokrat na teden. Ne, gremo korak za korakom in sproti bomo videli, kaj potrebujemo,« je povedal o spremembah. Skokov še ne pogreša.



Znebiti se želi slabih navad



»Ko so nam trenerji predložili načrte za maj in sem videl, da gremo na skakalnico šele konec meseca, sem si rekel: 'Super, ravno to sem si želel.' Glede na to, da mi pozimi ni šlo tako, kot sem si zamislil, sem bil že naveličan skokov, imel sem jih dovolj. Prav zato smo si vzeli daljši premor; da bi se vse skupaj bolj spočilo in da bi se znebili slabih navad,« je dal Peter jasno vedeti, da se mu prav nič ne mudi na skakalnico. Da bodo v primerjavi s preteklimi leti prve skoke opravili dobra dva tedna pozneje, ga ne skrbi. »Konec koncev tudi Robi (Kranjec), ki zaradi operacije ni skakal pol leta, pri prvih skokih po tako dolgem času ni imel nobenih težav,« je zaupal in pozdravil skrčenje udarnega moštva.



»Trenerji imajo le po dve roki. Zagotovo je razlika, če ju razdelijo med devet ali šest tekmovalcev, navsezadnje je tudi gneča v fitnesu manjša,« je pojasnil Prevc, vesel tudi zato, ker je lahko z mislimi povsem pri treningih, saj skorajda nima drugih obveznosti. »Zdaj sem prost,« se je pošalil in pripomnil, da mu po koncu sezone – v nasprotju z lanskim letom – ni bilo treba ničesar načrtovati za uro vnaprej, ker mu pač ni bilo treba nikamor iti. To mu je zelo dobro delo. »Vodstvu zveze sem takoj rekel, kolikokrat na mesec jim bom na voljo, vendar se morajo organizirati tudi pokrovitelji in poskrbeti, da se oglase posname julija in avgusta, ne pa novembra, ko si je že težko privoščiti kakšen dan brez treninga. Dejstvo je pač, da še nisem tako dober, da bi lahko živel le od reklam,« je omenil skupni zmagovalec svetovnega pokala 2015/16. Da so odgovorni na Smučarski zvezi Slovenije vodstvu reprezentance z Goranom Janusom na čelu zmanjšali plače, je izvedel od kondicijskega trenerja Matjaža Polaka. »V to se ne bom vpletal, saj ne vem, kako imajo sestavljene plače, kako je s fiksnim, kako z variabilnim delom in kako z nagradami. Je pa tako, da vsako sezono dobimo kakšnega novega sponzorja, vendar se nam to tekmovalcem nikjer ne pozna,« je še dejal Prevc, čigar misli ne plavajo nazaj, temveč predvsem naprej – že tudi k olimpijskim igram prihodnje leto v Pjongčangu.