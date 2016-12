Preobrat v zgodbi okoli Tine Maze. Poglejte, kaj se je zgodilo

LJUBLJANA – »Vedno so se iskale rešitve in kompromisi. In tako je tudi tokrat. Res je, da smo v sporočilu za medije zapisali, da smo prejeli poziv Tine Maze. To je bil lapsus. Bil je poziv Andrea Massija in ne Tine Maze. To je lapsus, zaradi katerega se Tini Maze opravičujemo,« pravi direktor Smučarske zveze Slovenije Jožko Križan.

Izpostavlja, da so programi smučarske zveze na področju alpskega smučanja postavljeni, pogodbe podpisane, pogodbena razmerja s sponzorji postavljena in dogovorjena. Kot velja za vse tekmovalce in reprezentante, je potrebno s Tino Maze nastop opredeliti v okviru reprezentance: »Ostajamo na vseh stališčih: članstvo v matičnem društvu, status aktivne tekmovalke s fis kodo in podpisana pogodba s smučarsko zvezo Slovenije.«

Okoli reprezentančnega dresa so povedali, da ta vključuje sponzorje SZS in to vse tiste, ki imajo veljavne pogodbe in teh je sedem. To velja za vse člane reprezentance, izjema so pokrivala, ki jih lahko tekmovalci tržijo, če želijo, sami. In zakaj ne bi naredili izjeme? Križan pravi, da je Tina edinstven šampion, a ne morejo in ne smejo pa tudi nočejo mimo pravil. Na lastno vprašanje, zakaj so javnost obvestili o tem, pojasnjuje, da je morda bilo prenagljeno, a bolje prej kot prepozno: »Začeli so se vršiti pritistki s strani Andree Massija na sodelavce SZS in tudi sponzorje. Zaščititi smo jih morali. Skladno s pravili.«

»Tina Maze si zasluži ne samo dostojno, predvsem veličastno slovo od velike karirere in belih strmin. Smo pripravljeni pomagati v okviru svojih zmožnost in pravil, ki veljajo za vse. Zato smo predstavnike Tine Maze ponovno povabili na pogovore,« je povedal Križan.

Pojasnil je, da sta se septembra s Tino Maze pogovarjala tudi na temo potencialnega sodelovanja v prihodnosti. Pogovor je bil odkrit, realen in konstruktiven in kot pravi Križan, sta takrat pustila vrata za sodelovanja pustila odprta.

Križan vztraja, da bo SZS delovala v skladu s pravili, spoštovanju določb pogodb, predvsem pa želi SZS delovati v smeri zaščite SZS in njenih sodelavcev.