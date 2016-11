Pred začetkom nove sezone spregovoril Peter Prevc

LJUBLJANA – Peter Prevc bo branil veliki kristalni globus za skupno zmago v svetovnem pokalu, ki se bo v tej skakalni sezoni začel konec tedna v Skandinaviji. Prvi tekmi bosta v petek in soboto v Kuusamu na Finskem. Skupaj z reprezentanco je Prevc zadnja dva tedna treniral na ledeni smučini v Kranju in tako kot celotna ekipa komaj čaka na sneg ter tekme. »Obramba naslova zame ni veliko breme. Bomo sicer videli, kako bo, ko bom prišel na prizorišče prve tekme. Osredotočen moram biti nase, kaj bodo drugi delali, pa je druga stvar. Točno se ne spomnim, kako sem lani ob tem času skakal. Po vseh ponovitvah treningov imam polno glavo vsega; z glavo sem, tja, roke sem, tja, malo višje ... Toda z zadnjima dvema današnjima skokoma sem zadovoljen. Prej pa nisem imel pravih občutkov prehoda z mize in je še tudi malo uganke, kako bo s prehodom na sneg«

V prejšnji zimi je Prevc zbral rekordnih 15 zmag in se 22-krat uvrstil na zmagovalne stopničke. Ob številnih rekordih je bila rekordna tudi prednost pred najbližjim zasledovalcem v pokalu. Prevc je zbral 2303 točke, toliko jih v eni sezoni ni osvojil še nihče, drugouvrščeni Nemec Severin Freund jih je vknjižil 813 manj. Po letu 2005 bo skušal kot prvi ubraniti skupno zmago v pokalu.

Preveč obveznosti

Obdobja Primoža Peterke, ki je sezonah 1996/97 in 1997/98 zmagal v svetovnem pokalu, prvi v slovenski skakalni v zgodovini, se Prevc seveda ne spomni. »Moj prvi spomin, povezan s skoki in Peterko, je povezan z njegovo zadnjo zmago v Garmischu nekaj let pozneje. Nič nimam v spominu iz tega njegovega zmagovitega obdobja. Kar se mene tiče, v športu se nič ne brani, le vratarji pri nogometu, rokometu, vaterpolu, hokeju. Vedno moraš doseči kaj novega, kaj več. Ko kaj braniš, si že takoj v obrambnem položaju, to pa v športu ne prinese nič dobrega. Izzivi bodo tudi sami prišli, jih ni treba čakati ali se z njimi obremenjevati.« Malo so ga motile tudi številne netekmovalne obveznosti v zadnjem obdobju. »Marsikaj, kar smo od stvari, ki niso povezani s skoki, načrtovali spomladi in poleti, se je prestavilo na obdobje tik pred začetkom sezone. To je pri meni povzročilo malo nervoze, sam sem bil včasih malo 'našpičen', potem sem to prenašal na dom ... Komaj čakam, da se začnejo prve tekme. Na njih se bom moral najprej spoprijateljiti s snegom, potem pa korak za korakom. Želim vedeti, kje sem, ali sem na vrhu ali v sredini.«

Začenjajo z ničle

Glavni trener Goran Janus meni, da je Peter prvo ime slovenskih skokov in ta čas tudi v prednosti pred drugimi, sledita pa mu brat Domen in Jurij Tepeš. »Toda to, kar se je zgodilo v prejšnji sezoni, nam ostaja le v lepem spominu, svetovni pokal začenjamo z ničle. Na tesno bo šlo, še bolj kot v prejšnji sezoni. Razmere za poletne priprave so bile zelo dobre, tudi zadnja dva tedna na ledeni smučini v Kranju. Če primerjamo prejšnjo sezono z letošnjo, je pripravljenost boljša, kot je bila. V pokalu narodov je naš cilj uvrstitev do petega mesta, skušali pa bomo narediti, jasno, kaj več.«

Peter Prevc in Robert Kranjec sta se na sklepni tekmi sezone svetovnega pokala 2015/16, ki je bila 20. marca v Planici, veselila dvojne zmage. Reprezentanca je s tem slavjem osvojila tudi vse za ta dan postavljene cilje. Petru se je na podelitvi za najboljše v posebnem seštevku svetovnega pokala v poletih na drugem mestu pridružil Kranjec. V njegovi odsotnosti bo Tepeš najstarejši mož slovenske vrste v tej zimi.

»To sem sprejel kot dejstvo, ki nič ne spremeni, kar se treningov in tekmovanj tiče. Zadnja dva tedna v Kranju sem na žalost skakal slabše kot prej. Želim si, da bi čim prej prišel v formo,« je dejal Tepeš, Domen pa ga je dopolnil: »Sploh nisem gledal drugih tekmovalcev in sem se osredotočal le nase. Upam, da bom uspešen.«

Kranjec upa na prihodnjo sezono

Uspehe je reprezentanci, ki se je na robu slovenske prestolnice zbrala na predstavitvi pri glavnem sponzorju Gorenju, uvodoma zaželel podpredsednik Smučarske zveze Slovenije Drago Bahun. Predsednik zbora in odbora nordijskih reprezentanc Ljubo Jasnič je obenem zatrdil, da so zagotovili razmere in vse potrebno, da bi bili izidi podobni, kot so bili v minuli zimi. Na predstavitvi ekipe je bil tudi poškodovani Kranjec. Jasnič je dodal, da se socialna varnost tistih članov reprezentance A, ki se poškodujejo, ne bo poslabšala, zato bodo Kranjec in drugi, ki bi jih doletela podobna smola, vsak mesečno dobili dvanajstino celotne nagrade iz pretekle sezone.

Kranjec je povedal, da so mu danes že pobrali šive, bil je tudi v Čateških toplicah, kjer ga čakata še dva ciklusa rehabilitacij, zadnji v začetku prihodnjega leta. »Vsaka dva dni delam terapije in tudi zapletov ni. Najprej sem potreboval tri dni, da sem prišel malo k sebi, toda sedaj imam toliko dela z rehabilitacijo, da je moj čas povsem zapolnjen.«

Peter Prevc se je ob koncu slikal in srečal še z učenci OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče, ki so ustvarili knjigo o njem in o njegovih uspehih.