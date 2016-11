Potrditev jo žene naprej

MIRNA – Trinajsti februar 2016 je bil za slovenske ženske smučarske skoke zgodovinski. Na tekmi svetovnega pokala na Ljubnem je namreč zmagala Maja Vtič in dosegla drugo slovensko zmago v tem tekmovanju. Do prve se je 5. decembra 2014 v Lillehammerju zavihtela Špela Rogelj, ki je bila na omenjeni ljubenski tekmi tretja. Vtičeva je v Zgornji Savinjski dolini tudi končala niz desetih zaporednih zmag Japonke Sare Takanaši, ta je bila 13. februarja druga. Slovenske skakalke na tekmah na Ljubnem do tedaj še nikoli niso skočile tako, da bi bilo dovolj za zmagovalne stopničke, za smetano na torti pa je Maja Vtič v drugi ljubenski tekmi osvojila drugo mesto. Torej bi si slovenska dekleta želela, da bi bila vsaka tekma ali vsa sezona takšna, tekmovalno in po vzdušju, kot je bilo na prenovljeni ljubenski skakalnici, smo najprej vprašali sicer skupno tretjo v svetovnem pokalu; pred njo sta bili Japonka Takanašijeva in Avstrijka Daniela Iraschko-Stolz. »Si želimo. Saj je tudi na drugih tekmah že bolje, a še ni takšnega vzdušja, kot je na Ljubnem. Takrat se prireditelji tudi najbolj potrudijo, da bi pridobili čim več gledalcev,« je povedala Maja Vtič, ki je bila v zadnji zimi v svetovnem pokalu še druga v Lillehammerju, doskočila do drugega in tretjega mesta v dveh tekmah japonskega Zaa, bila druga v Lahtiju in pristala na tretjem mestu v kazahstanskem Almatiju. Torej uspešna lanska sezona je bila dodaten motiv za vloženi trud in preliti znoj v pripravah na sezono 2016/17. »Zagotovo, v lanski sezoni sem dobila potrditev, da se da dosegati dobre rezultate, in to te pač žene naprej, da bi takšne uvrstitve ponovil. Vedno pa je želja to nadgraditi, pač ne nazadovati, a bomo videli v naslednji sezoni. Šport je nepredvidljiv, tako da je težko kaj napovedovati,« je nadaljevala Dolenjka z Mirne.



Psihološka priprava



Maja Vtič, z 28 leti starosta v slovenski ženski skakalni vrsti, je torej v zadnji sezoni skakalnih nastopov potrdila napredek, z dveh skupnih šestih mest v svetovnem pokalu je napredovala na že omenjeno tretje. Kako pa v zračni boj z japonsko miniaturno Saro Takanaši, trikratno skupno zmagovalko svetovnega pokala, ki je osvojila že kar 44 posamičnih zmag? »V zadnjih letih je bila najboljša in se ji druge želimo čim bolj približati. Bo pa po mojem na marsikateri tekmi, če se ji bomo uspele približati, igrala zelo pomembno vlogo tudi psihološka priprava,« bo na trdnost in jeklenost živcev računala naša orlica. No, naslednje leto od 22. februarja do 5. marca pa bo v finskem Lahtiju tudi nordijsko svetovno prvenstvo. »Tako ali tako bo to najpomembnejša tekma naslednje sezone, a za zdaj se ne obremenjujem z njo. Šla bom po vrsti, vsaka tekma je zgodba zase. Želim pač biti dobra, narediti dobre skoke, in enako bo na svetovnem prvenstvu,« je pred novo zimo skakalnih izzivov sklenila slovenska adutinja Maja Vtič, ki sezono svetovnega pokala začne 2. decembra v Lillehammerju. Brez Ljubnega pa ne gre. Ljubno doma, kdor ga ima, bi lahko zapisali. Namreč 11. in 12. februarja 2017 bosta v Zgornji Savinjski dolini spet tekmi na najvišji ravni.