Postavila se je zase

Na novo sezono, začela se bo konec novembra s tekmami v Ruki na Finskem, se pospešeno pripravlja prva dama smučarskega teka Vesna Fabjan. Ujeli smo jo ravno v dneh, ko se je vrnila z desetdnevnih priprav v Rasmauu. »Bili smo na ledeniku, prve dni smo imeli odlično vreme. Razmere za vadbo so bile idealne. V zadnjih dneh pa je zima že pokazala zobe, padlo je precej snega, temperatura se je spustila do minus 10,« nam iz prve roke postreže z zimsko idilo. Pravi, da je pogrešala sneg in pravo zimo. Jesen, megla in dež ji niso po godu. Upa, da bo narava letos radodarnejša s snegom. Lani ni bila, zato so lep čas čakali na ustrezne razmere za trening.



Po vrnitvi domov je bilo dopoldne namenjeno počitku, zdaj pa je tudi tega konec in nadaljuje treninge. »Počutim se dobro, opravila sem nekaj primerjav, rezultati so vzpodbudni,« je navdušena in motivirana 31-letna Besničanka. Želi si le, da se v teh dneh, ko je doma, izogne vsem mogočim in nemogočim virusom, ki prežijo na ljudi. Gostinskih lokalov se izogiba v velikem loku, v trgovino pa že mora kdaj. Poleti je polnila časopise zgodba, ko so na Smučarski zvezi Slovenije odrezali njenega trenerja Marka Gracerja, za šefa ženske ekipe pa je bil imenovan Italijan Stefano Sarraco. V tistih dneh je Vesna razmišljala, da celo prekine kariero. Pa je na srečo ni. »Postavila sem se zase. Če kdo ve, kaj je dobro zame in kako naj treniram, sem to sama, in ne nekdo od zunaj. Zato sem želela, da Marko ostane moj trener. Po novem opravim z ekipo le nekaj treningov, sicer smo sami,« pove Fabjanova, ki je vesela in ponosna, ker se je postavila zase. Prizna, da je bilo precej pritiskov z vseh strani, vendar ni klonila.



Na treningu ni sama. Kot je bila praksa že lani, se ji je pri vadbi pridružila ambiciozna Hrvatica Vedrana Malec. »Dobro sva se ujeli, druga drugo ženeva naprej, treningi so zelo kakovostni. Precej dela opraviva v Planici,« pove Fabjanova, formalno še vedno članica slovenske reprezentance. Za nameček ji zveza plačuje tudi trenerja Gracerja. »Včasih je treba dati kaj iz svojega žepa. A vem, zakaj treniram, zakaj delam,« razmišlja Vesna, ki je leta 2014 osvojila bron v sprintu na olimpijskih igrah v Sočiju. To je bila 13. slovenska zimska olimpijska medalja, sedma bronasta, druga v smučarskih tekih. »Po tekmovanju v Rusiji sem pred sabo videla nov cilj, to je bilo svetovno prvenstvo v Lahtiju prihodnje leto,« razkriva Fabjanova, ki jo naprej žene tekmovalni vrhunec, ki ga bodo med 21. februarjem in 5. marcem gostili Finci. Gorenjka medalje ne napoveduje, bi pa rada vnovič opozorila nase z odmevno uvrstitvijo. Ve, da je na pravi poti. Prvo od pomembnih bitk je izbojevala že poleti, zdaj sledijo nove. Vojno želi dobiti na Finskem. Zaveda se, da je na pravi poti.