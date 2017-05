Poslej tudi z mlado ekipo A

Vodstvo slovenske reprezentance v smučarskih skokih je v pripravah za olimpijsko sezono 2017/18 izvedlo določene spremembe, med katerimi je – vsaj na prvi pogled – največja ustanovitev mlade ekipe A. Nad njo bo bdel trener mladinske izbrane vrste Gorazd Bertoncelj, v njej pa so Tilen Bartol, Žiga Jelar, Aljaž Osterc in Bor Pavlovčič. Z njimi bo vadil tudi Domen Prevc, ki seveda ohranja status člana udarnega moštva. To se je – kakor je glavni trener Goran Janus napovedal že po finalu svetovnega pokala konec marca v Planici – skrčilo na šest imen. Ob najmlajšem od bratov Prevc so namreč v njej še Robert Kranjec, Anže Lanišek, Peter Prevc, Anže Semenič in Jurij Tepeš. V ekipi B so Jernej Damjan, Nejc Dežman, Jaka Hvala, Andraž Pograjc, Cene Prevc, Ernest Prišlič, Rok Tarman in Miran Zupančič.



»Reprezentanco A smo zmanjšali iz preprostega razloga, da bi imeli naši najboljši skakalci v pripravah za tako pomembno zimo čim boljše razmere. Kar zadeva pa mlado ekipo A, gre za nadgradnjo mladinske vrste, v njej pa so člani zlatega moštva s februarskega mladinskega svetovnega prvenstva v Park Cityju,« je pojasnil Janus in pripomnil, da so se za novo sezono začeli pripravljati 3. maja, ko so imeli prvo skupno kondicijsko vadbo. Telesno pripravljenost že tradicionalno krepijo na stadionu v Kranju, v športni dvorani na Planini in »bazi« na Kokrici, pri čemer trenerji skrbijo, da se prizorišče treninga stalno menjava oziroma da se prevečkrat ne ponavlja.



Semenič najboljši strelec



Tako so bili, denimo, v torek in sredo na Pokljuki, kjer so vadili v družbi biatloncev, pomerili so se tudi v streljanju, v katerem se je najbolj izkazal Anže Semenič, ki je edini zadel vseh pet tarč. »Pri tem ni nič zamudil,« se je pošalil 47-letni Ljubljančan in pristavil, da so se povzpeli na Viševnik, prihodnji teden pa bodo opravili določena testiranja na Čatežu. Skakati bodo začeli 31. maja na 90-metrski napravi v Beljaku. To je približno dva tedna pozneje kot v prejšnjih letih, tako pa so se odločili zato, ker je bilo sklepno dejanje minule sezone v Planici sorazmerno pozno.



Med člani naše udarne reprezentance je prve skoke že opravil zgolj rekonvalescent Robert Kranjec, ki je moral zaradi novembrske operacije desnega kolena izpustiti vso prejšnjo zimo. »Robi je trikrat skakal na 80-metrski napravi v Planici, pri tem pa ni imel prav nobenih težav. Koleno drži!« je slovenski »selektor« sporočil razveseljivo novico o svojem najizkušenejšem varovancu, ki bo čez manj kot dva meseca dopolnil 36 let.



Janus si je konec aprila že po tradiciji privoščil krajši oddih z družino na Madžarskem, kjer si je čas krajšal tudi z ribolovom. »Vendar letos nisem ujel nobene takšne ribe, da bi se lahko hvalil, največji krap je imel le kakšne tri kilograme. Drugače pa je moj največji doslej ulovljeni tehtal 16 kilogramov,« je razkril glavni trener naše skakalne vrste, ki o odločitvi pristojnih na Smučarski zvezi Slovenije (SZS), po kateri bodo njemu in njegovim pomočnikom znižali plače za 10 odstotkov, ni želel izgubljati besed. »Tako so se pač odločili, ni pa to bilo stvar dogovora,« je še dejal Janus, ki tega ni želel nadalje komentirati. Se pa poraja vprašanje, kaj je bil razlog za znižanje plač in ali so jih odgovorni zmanjšali še komu? Sebi jih verjetno niso...