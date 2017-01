Poškodba je prehuda, Ilka ne bo tekmovala

GARMISCH-PARTENKIRCHEN – Poročali smo, da je Švicarka Lara Gut slavila na superveleslalomu za svetovni pokal alpskih smučark v Garmisch-Partenkirchnu. Trenutno najuspešnejši slovenski alpski smučarki Ilki Štuhec se nastop ni posrečil in je devet točk osvojila z 22. mestom

Štuhčevi se nastop ni posrečil. Zaostanek ob prihodu v cilj, 2,82 sekunde, je bil prevelik za odmevnejši dosežek. Prvič v tej sezoni, v kateri je nanizala tri zmage na smukih in zmago v alpski kombinaciji, tekme v hitrih disciplinah ni končala v najboljši deseterici. Štuhčeva je osvojila peto in sedmo mesto na prvem in drugem superveleslalomu v sezoni, na smukih pa v tej zimi še ni bila nižje od osmega mesta.

Mariborčanka je v petek popoldne na kondicijskem treningu utrpela zvin gležnja, na sobotnem smuku pa je nastopila ob pomoči protibolečinskih tablet.

»Proga je bila v redu, pogoji prav tako. Danes je bilo malo slabše z njenim gležnjem. Drugi dan po poškodbi je bilo zjutraj nekaj več otekline. Danes je težje dobila nogo v čevelj, a ker je bil to superveleslalom, smo jo stisnili noter. A danes se ni izkazala, bila je malo slabša vožnja. Tudi rezultat je pokazal, da pristop ni bil čisto pravi,« je po tekmi dejal trener Štuhčeve Grega Koštomaj in dodal, da Štuhčeva v torek v Kronplatzu ne bo nastopila na veleslalomu, saj bo do tekem oziroma treningov v Cortini d'Ampezzo poskušala pozdraviti poškodbo.