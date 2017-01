Poškodba gležnja ovirala Ilko na progi Kandahar

GARMISCH-PARTENKIRCHEN – Nemški Garmisch-Partenkirchen je slovenskemu taboru prinesel precej manj, kot si je obetala ekipa Ilke Štuhec. Mariborčanka, še vedno vodilna smukačica sezone, se je bolje odrezala v njeni paradni panogi (8. mesto), včerajšnji superveleslalom pa je končala na 22. mestu, kar pa je njena sploh najslabša uvrstitev sezone. Da bi utegnila imeti težave, je bilo jasno že pred sobotno tekmo, ko so v Ilkini ekipi razkrili poškodbo desnega gležnja. Zgodilo se je na petkovem kondicijskem treningu, zadevo so zdravili, posledice pa so ostale, čeprav Štuhčeva tega ni hotela priznati, še manj pa v poškodbi na kondicijskem treningu iskati razloge za slabša izida. »Moram reči, da me to ni kaj dosti oviralo, bilo je sicer neprijetno, ko sem zaprla čevelj, a v startni hišici sem pozabila, da je kar koli narobe in se na to nisem ozirala,« je v že v soboto popoldne poudarila Ilka.

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.