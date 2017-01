Popolno slavje Italijank, slovenski uspeh z napako

Italijani so na sedmem veleslalomu za svetovni pokal alpskih smučark prišli na svoj račun. Federica Brignone je poskrbela za slavje večtisočglave množice, zbrane na Južnem Tirolskem, kjer so na Kronplatzu prvič v zgodovini gostovale najboljše smučarke sveta. Popoln domač dan je s tretjim mestom dopolnila Marta Bassino (+0,57), na drugo mesto pa se je zavihtela vodilna veleslalomistka, Francozinja Tessa Worley (+0,55). Med Slovenkami je imela največ zadovoljstva 18-letna Meta Hrovat, ki je prišla do prvih veleslalomskih točk na zanjo izvrstnem 15. mestu. V finalu so bile še tri Slovenke, ki so na koncu zasedle 25. (Tina Robnik), 26. (Ana Bucik) in 27. mesto (Ana Drev), Katarina Lavtar pa je odstopila na prvi progi. Slovenska ekipa je prvič po letu 2000 imela kar štiri finalistke, več sta jih imeli le Italija in Francija.



Slovenkam se je po prvi vožnji obetal precej večji izplen, saj je bila glavna adutinja Ana Drev peta. Na startu druge vožnje je imela 87 stotink naskoka pred takrat vodilno Američanko Mikaelo Shiffrin. Na precej bolj zaprto postavljeni progi (postavil jo je Mike Davis, trener Shiffrinove) je Drevova na položnem delu izgubila kar šest desetink sekunde, v nadaljevanju se je znašla bolje, čeprav je tik pred vstopom na strmino naredila malo napako. A je kljub temu ohranila 11 stotink naskoka. Na prehodu od modrih do rdečih vrat je zdrsnila ter izgubila smer in hitrost. Vrhunska uvrstitev je tako splavala po vodi, prismučala je na skromno 27. mesto. Opazno je bilo, da sta Bucikova in Robnikova v drugem nastopu vozili z ročno zavoro iz spoštovanja do zelo zahtevne proge, z željo, da bi prišli v cilj in do točk. Precej bolj se je drugi nastop posrečil Kranjskogorki Meti Hrovat, ki se je zavihtela na 15. mesto, potem ko je bila na prvi progi 22. »Ko sem prišla dol v finalu, sem bila v bistvu malo razočarana, saj nisem imela občutka, da bom kaj napredovala. Potem pa sem videla, da postaja proga res težka in da tudi druge punce ne morejo smučati, kot bi si želele, takšne linije, kakršno smo si zamislile na ogledu. Na koncu se je izkazalo, da moja vožnja na drugi progi sploh ni bila slaba, in to me je pripeljalo do enega super rezultata, tako da sem zelo vesela,« Hrovatova ni skrivala navdušenja.



Šef slovenske ekipe Denis Šteharnik je takole komentiral kar bogat slovenski izplen, a z grenkim priokusom: »Kar se ekipnega uspeha tiče, je to super, štiri Slovenke so bile v finalu, tako da sem zelo vesel. Po prvem teku je res kazalo veliko bolje, a to je tekma. Če voziš po robu, se hitro kaj zgodi. Čestitke Meti Hrovat za vrhunsko uvrstitev. Bravo! Res je pokazala svoj pravi značaj na tej zelo selektivni, težki progi. Čestitke tudi Ani Bucik za prvi finale v veleslalomu, to je super. Ana Drev je naredila vrhunsko prvo vožnjo, z napakami je bila povsem blizu vrha. V drugem teku pa je žal izgubila ravnotežje v zadnjem delu. Težišče ji je potegnilo nazaj, ni mogla nadoknaditi tega zamujenega giba, zgodila se je napaka in poslabšala je uvrstitev. Tega seveda nismo veseli, a dokazuje, da je v bistvu od prvega dne, od prvega veleslaloma pa do danes, zraven, čisto blizu vrha. Le tisti preboj še ne moremo narediti.«



Zanimivo je bilo spremljati tudi dvoboj vodilnih smučark v skupni razvrstitvi svetovnega pokala Mikaele Shiffrin in Lare Gut; prva je bila peta, druga pa četrta. Američanka ima 1053 točk, Švicarka 923, Ilka Štuhec pa je zdaj peta (625). Ta konec tedna bosta sta v Cortini d'Ampezzo na sporedu smuk in superveleslalom, kar gre na roko Gutovi, pa tudi Štuhčevi, če bo le pozdravila lažjo poškodbo gležnja. Prva veleslalomistka ostaja Francozinja Tessa Worley (580 točk), sledita ji Shiffrinova (460) in Gutova (360), Ana Drev pa je zdrsnila na deveto mesto (178). V tej sezoni so na sporedu še trije veleslalomi za svetovni pokal, eden bo na svetovnem prvenstvu v St. Moritzu, dva pa pozneje v ZDA.