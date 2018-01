Poleti na Kulmu odpovedani

BAD MITTERNDORF – Prireditelji smučarskih poletov za svetovni pokal so nedeljsko tekmo na Kulmu zaradi premočnega vetra odpovedali. Najprej so avstrijski organizatorji odpovedali kvalifikacije, nato večkrat prestavili začetek tekmovanja, na koncu pa so odpovedali še drugi dan tekmovanja.

Karavana smučarjev skakalcev se zdaj seli v Oberstdorf, kjer bo prihodnji konec tedna na sporedu svetovno prvenstvo v poletih.