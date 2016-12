Pokljuka Nemkam z Dahlmeierjevo, slovo Andreje Mali

POKLJUKA – Uvodno žensko štafetno biatlonsko tekmo sezone, ki jo je gostila Pokljuka, so dobile Nemke Vanessa Hinz, Franziska Hildebrandt, Maren Hammerschmidt in trojna zmagovalka na Rudnem polju Laura Dahlmeier. Za 10 sekund so zaostale Francozinje in 37 varovanke slovenskega trenerja Uroša Velepca Ukrajinke.

Slovenska štafeta je na poslovilni tekmi Andreje Mali s krogom zaostanka zasedla 18. mesto. Teja Gregorin, ta je prvo predajo sicer končala kot druga, Anja Eržen in Urška Poje pa so ob slovesu Malijeve danes nastopale tudi s posebnim napisom na licih: Good bye Malči.

Prihodnji teden bodo biatlonci na zadnjih tekmah v letu 2016 nastopali v Novem mestu na Češkem.