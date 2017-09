Po uspehu na Japonskem nabrušen tudi v Rusiji

LJUBLJANA – Slovenski skakalni tabor je na peti (posamični) preizkušnji letošnje velike nagrade Mednarodne smučarske zveze (FIS) vendarle dočakal prve stopničke na najvišji tekmovalni ravni v tem poletju. Z njimi je pred dvanajstimi dnevi v Hakubi navdušil Anže Lanišek, ki je kot skupno sedmi tudi naš najvišje uvrščeni reprezentant v tem tekmovanju. Žaba, kakor pravzaprav vsi kličejo 21-letnega Domžalčana, bo med glavnimi slovenskimi žezli tudi ta konec tedna v Čajkovskem.

»Ker so bile to moje prve stopničke med elito, sem jih bil seveda še bolj vesel. Zavedam se, da konkurenca ni bila popolna, toda po drugi strani vem, da sta bila moja skoka tako dobra, da bi bil uvrščen zelo visoko, četudi bi bili na startu vsi najboljši,« je presodil Lanišek, ki je moral na drugi tekmi v Hakubi priznati premoč zgolj domačima bratoma Junširu in Rjoju Kobajašiju. »Glede na to, kako sta skakala ves konec tedna, (me) nista presenetila,« je omenil mladi član SSK Mengeš, ki se v deželi vzhajajočega sonca počuti zelo dobro. »To je popolnoma drug svet. Moram reči, da mi azijska klima nadvse ustreza. Morda so tudi zaradi tega moji tamkajšnji rezultati praviloma zelo dobri,« je razmišljal Lanišek, ki je februarja letos v (pred)olimpijskem Pjongčangu opozoril nase s četrtim mestom, s katerim je izenačil svoj najboljši dosežek v svetovnem pokalu.

Kot da bi testenine kuhali v olju

Tudi Rusija, kjer bo poskušal jutri in pojutrišnjem unovčiti vrhunsko pripravljenost, je posebna. »V Hakubi sem si izposodil kolo in se brez skrbi odpeljal malo naokoli. V Čajkovskem, kjer spimo v varovanem območju za ograjo, tega vendarle ne bi storil,« je primerjal Anže in glede ruske hrane, nad katero so se v minulih letih pritoževali njegovi reprezentančni kolegi, odvrnil: »Dobil sem občutek, da je bolj mastna. Kot da bi testenine kuhali v olju, in ne v vodi! Bomo videli, kako bo tokrat. Pustimo se presenetiti.« Na vprašanje, kaj pričakuje od tokratnih preizkušenj v Čajkovskem, je odvrnil, da si seveda želi novih stopničk, toda predvsem bi rad prikazal čim boljše skoke. Če mu bo to uspelo, je prepričan, da nov dober rezultat ne bo izostal. Da je v skupnem seštevku najboljši Slovenec, je zanj posebno priznanje. »Že vse poletje skačem dobro in seveda se takrat, ko si najboljši v državi, dobro počutiš. A se pri tem ne mislim ustavljati. Vedno je prostor za izboljšave,« je poudaril Lanišek, ki od lani prisega na Slatnarjeve smuči. »Odločil sem se za Slatnarja, ki mu zaupam, zato peljem to zgodbo naprej. Drugih smuči nisem testiral,« je še razkril ta čas najboljši slovenski skakalec.

V Rusiji ducat Slovencev Ob Anžetu Lanišku si bodo prizadevali točke na jutrišnji (14) in nedeljski preizkušnji (13) na veliki napravi v Čajkovskem od Slovencev priskakati tudi Žiga Jelar, Rok Justin, Robert Kranjec, Anže Semenič, Jurij Tepeš in Miran Zupančič. V ženski konkurenci bodo naše barve na tamkajšnji srednji skakalnici branile Urša Bogataj, Ema Klinec, Katja Požun, Špela Rogelj in Maja Vtič.





Prevc se še ni odločil Na zadnjih treningih v Planici so po besedah Nejca Franka, pomočnika glavnega trenerja Gorana Janusa, najvišjo raven skakanja prikazali Anže Lanišek, Robert Kranjec in Peter Prevc, ki še vedno skače izmenično s Slatnarjevimi in Fischerjevimi smučmi. "V torek je Peter prikazal že štiri lepe skoke. Niso bili še vau, so bili pa že bolj stanovitni," je zaupal Frank in pripomnil, da dajo najstarejšemu od bratov Prevc mir glede izbire smuči.