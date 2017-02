Po usodnem zavoju Ilko jutri čaka izpit kariere

Slovenija ostaja na 44. svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju brez kolajne, čeprav je Ilki Štuhec po prvem polčasu kombinacije kazalo izvrstno. Po skrajšanjem smuku je bila druga, na koncu je pristala v snegu. »Definitivno je kombinacija disciplina, ki je sestavljena iz dveh različnih disciplin. Bila sem pripravljena, da se vržem na glavo, da dam od sebe vse. Žal se je hitreje končalo, kot bi si želela. Ampak si nimam česa očitati, vem, pri čem moram delati do nedelje, in bom to tudi naredila,« je po tekmi razmišljala Štuhčeva, ki ji ni uspelo, da bi Sloveniji prismučala 21. odličje s svetovnih prvenstev.



Premajhna prednost



Dan se ni začel po Ilkinih željah, saj je v St. Moritzu snežilo. Zato prve startne številke zagotovo niso bile v prednosti. Štuhčeva se je po zaradi težav z vremenom skrajšani smukaški progi podala s številko ena. S progo ni opravila, kot zna, izvedba ni bila brezhibna. Kljub temu je bilo dovolj, da je končala na drugem mestu. Za 12 stotink jo je prehitela le Italijanka Sofia Goggia. Izhodišče ni bilo slabo, zagotovo pa si je Ilka pred slalomskimi specialistkami nabrala premajhno prednost. V prvi vrsti je bila lahko s smukaškim delom zadovoljna poznejša svetovna prvakinja, domačinka Wendy Holdener, ki je za Štuhčevo zaostajala 94 stotink. Upe na kolajno je gojila tudi domačinka Lara Gut, ki pa na slalomu sploh ni nastopila! Na ogrevanju pred drugim tekom je nerodno padla. Tako močno, da so jo s helikopterjem odpeljali v bližnjo bolnišnico. Diagnoza je bila brutalna in neusmiljena za švicarsko mojstrico belih poljan. Zaradi strgane prednje križne vezi in poškodbe meniskusa je sezona zanjo končana! Domačo čast sta ob odsotni Gutovi več kot dostojno rešili nova svetovna prvakinja Wendy Holdener (leta 2011 je bila svetovna mladinska prvakinja v kombinaciji) in srebrna Michelle Gisin. Prva je bila za pet stotink hitrejša od vrstnice Gisinove (obe sta rojeni leta 1993), obe pa sta nestrpno čakali Štuhčevo in Goggiovo. Pa ju ni bilo v cilj, Štuhčeva je odstopila pri tretjem zavoju, Italijanka nekaj pozneje. To je razveselilo tudi avstrijski tabor, saj se je do brona s prvim časom slaloma dokopala veteranka, 31-letna Michaela Kirchgasser.



Misli na pašo



»Sem trenirala slalom prejšnji teden na pripravah za prvenstvo. Dejstvo je, da nisem specialistka za slalom in kolikor ga lahko treniram, ga treniram, včasih je dovolj, včasih pa ne,« je po mrku še pristavila Štuhčeva. S smukaškimi in slalomskimi količki sta opravili tudi Ana Bucik in Maruša Ferk. Bucikova druge vožnje ni končala, Ferkova je do cilja prišla in zasedla končno osmo mesto. Pred Ilko je pomemben dan. Sobota bo ta, ki bo namenjena resetiranju pričakovanj, obetov, strahov, misli, da se mentalno pripravi na jutrišnji smuk. V superveleslalomu in kombinaciji se ni izteklo po njenih željah in pričakovanjih. »Časa za regeneracijo bo definitivno dovolj, vem, pri čem moram delati, na kaj se moram osredotočiti, in bom to tudi naredila,« je sklenila Ilka, ki je v življenju preživela mnogo hudega. Tudi pet operacij kolena, po katerih ji je uspela sanjska vrnitev. Kot feniks iz pepela. Dokaz, da lahko kaj takega stori tudi jutri. Zavedajoč se, da je v življenjski formi, smuk pa zadnja panoga, v kateri lahko svoje znanje unovči in pretopi v odličje!