Po Tinini odločitvi spregovoril še ogorčeni Massi

SÖLDEN – Arhitekt uspehov Tine Maze Andrea Massi se je kot vodja projekta Team to aMaze udeležil novinarske konference v Söldnu, na kateri je predstavila odločitev o koncu svoje kariere vrhunske športnice. Massi podpira Tinino odločitev, da še zadnjič nastopi v Mariboru, a le, če bo res pripravljena »za jih nažgat'«.

»Team to aMaze je malo nora ideja, ki jo je težko opisati s samo enim pridevnikom in povedati samo z enim pridevnikom, kaj vse je bilo narejeno. Uporabil bi več pridevnikov, malo noro, malo genialno, neverjetni talent, ki je Tina Maze, in revolucionarno. Ko me kličejo na kakšno predavanje, poslušam, da bi vsi radi naredili revolucijo, ko greš proti sistemu, kot smo šli mi proti sistemu Smučarske zveze Slovenije. Vsi mladi bi radi bili revolucionarji, moraš pa biti revolucionar in narediti nekaj boljšega, ne pa biti revolucionar, da rušiš sisteme in potem ne narediš boljšega. Narediti nekaj novega je bilo težko, nam je uspelo,« je povedal Massi po koncu novinarske konference, ki jo uvršča med najtežje trenutke v karieri.

Spomini na Soči

»To so bili zelo težki trenutki, zlasti, ko si vodil tako ekipo s takimi uspehi. Ta stvar mi je vzela spanje v noči na četrtek, bil je eden od top tri najtežjih dni kariere. Preostala dva sta bila na olimpijskih igrah v Sočiju in dogajanje med prvo in drugo vožnjo veleslaloma na svetovnem prvenstvu leta 2009 v Val d'Iseru, ko je Tina s 15. mesta osvojila drugo mesto in prvo kolajno na SP. Teh trenutkov med tekoma, ko sem jo motiviral, ne želim nikoli več ponoviti. Drugi trenutek je bila tista napaka v ciljni strmini smuka v Sočiju, ko je ves svet mislil, da je šla kolajna po vodi, jaz pa sem hotel, da pripelje zlato nazaj v Slovenijo.«

V ekipi Team to aMaze, ki sta jo ustanovila Andrea Massi in Tina Maze, sta se v uspešni simbiozi srečala dva svetova, italijanski in slovenski, ter dva načina razmišljanja. Massi zavrača splošne stereotipe o značaju narodov: »Ne verjamem v neskončno samozavest Italijanov. Sem videl toliko Italijanov počepniti med prvim in drugim tekom na olimpijskih igrah, ko so iskali izgovore v podlagi in vidljivosti, pa sem videl Slovenko reagirati, kot da bi jo kdo spustil z verige, in to pokazati celemu svetu. Tako da ne verjamem, da lahko kar tako kategoriziramo. Slovenec ima dve nogi in dve roki, tako kot Italijan.«

»Če gre dirkat, gre dirkat za jih nažgat'«

Massi ne nasprotuje Tininim načrtom, da se od športne kariere poslovi pred svojimi navijači na Zlati lisici v Mariboru, a pravi, da to ni njegova odločitev in da želi, da je pripravljena: »Veselim se končno tega, česar se veseli Tina. Moj nasvet je bil, če gre dirkat, gre dirkat za jih nažgat', kot rečem jaz, mogoče s tehničnega in fizičnega vidika, če se bo fokusirala, brez obremenitev ... Sem proti vsakim kemikalijam, tudi aspirinov ne jemljem, ko me boli glava, pa me večkrat boli, ampak tisti dan bom mogoče moral poklicati dr. Matjaža Turela (reprezentančnega zdravnika, op. p.), da mi bo malce pomagal.«

»Bo treba pogledati tudi, kaj bo z odločitvijo Mednarodne smučarske zveze Fis glede startne številke. Upam, da bo Fis upošteval to, kar Tini pripada. Pričakujem od Fisa, da ne bo primitiven in da bo upošteval zgolj tisto, kar Tini pripada, torej da ji dovoli, da starta v prvi jakostni skupini. Večkrat se niso obnašali do nas korektno, upam, da se zdaj bodo. Če ji Pohorci 'zrihtajo' pet dni veleslalomskega treninga, ekskluzivnega, da ga ima samo ona, noben drug na svetu. Da v Sloveniji naredimo končno tako, kot v tujini obravnavajo Marcela Hirscherja ali Lindsey Vonn. Potem naj gre svobodno, tiste prve zavoje ravnine in naj se vrže potem dol v strmino,« je še dodal Massi, ki kljub načrtom in novim poslovnim izzivom Tine Maze, v povezavi z blagovno znamko Fila in Eurosportom, ostaja sodelavec Smučarske zveze Slovenije.

»Kot svetovalec in supervizor ostajam del vseh slovenskih smučarskih reprezentanc, z izjemo ženske. Ostal bom, dokler me bodo razumeli in dokler bodo znali izkoristiti moje 'skromno' znanje. Meni je v veliko veselje delati s slovenskimi športniki,« je dejal Massi, ki sicer ni najbolj zadovoljen z obravnavo, ki je je deležen pri nekaterih slovenskih trenerjih, med njimi je tudi odgovorni trener ženske reprezentance za svetovni pokal.

Profesor telovadbe

»Ogorčen sem, da me po odborih, predvsem, ko nisem prisoten, napadajo in opravljajo trenerji, ki nimajo stopničk v karieri. Tega mislim, da si ne zaslužim. Istočasno pa, zdaj ko so bile težave za kondicijsko vadbo za moško ekipo v hitrih disciplinah, sem prišel takoj na pomoč. Nismo samo trenerji, ki smo dobro plačani, ki imamo lepe avtomobile in lepe obleke, naša prva funkcija je, da smo športni pedagogi, ki delamo z mladino in ki imamo določene odgovornosti. Če jim ne znaš izboljšati njihovega športnega življenja, naredi vsaj to, da jim ga ne pokvariš,« je bil neposreden Massi, ki je septembra začel poučevati kot profesor telovadbe na višjih srednjih šolah v Gorici.

Mazejeva je že dolgo razmišljala, da bi končala tekmovalno pot po sezoni svetovnega pokala 2014/15. Ta se je sklenila z dramatičnim finalom v Meribelu, na katerem je v boju za točke nato izgubila drugi veliki kristalni globus. V zvezi s tem je Massi dejal: »Najin pakt je bil jasen, da bom vodil to stvar do Meribela. Ta boj, ki smo ga izgubili z Anno (Fenninger) Veith je bil veliko bolj zanimiv, kot če bi Tina zmagala. Ta boj je imel veliko posledic. Primerjam ga z bojem, ki ga je imel Muhammad Ali. Gre za tisto finalno bitko, ko je zmagal in imel potem veliko zdravstvenih posledic. Anna Fenninger je imela potem hudo poškodbo. Ne rečem, da je bila to posledica, zagotovo pa je bila iztrošena od tega boja, ker sem jo videl, kakšna je bila na koncu, ko je dvignila veliki kristalni globus. Tina je izgubila globus, a je pridobila pri zdravju. Kar je vedno najbolj pomembno. Nočem pretiravati z besedičenjem, ampak edino, s čimer se zares hvalim, je, da sem jo vedno pripeljal v Slovenijo zdravo. Dovolite mi, da se s tem hvalim.«