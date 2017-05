Po temelj za olimpijsko sezono

V teh dneh se izteka oddih tudi za alpske smučarje, ki imajo radi hitrost. Pa ne za volanom, ampak na snegu. Smukači in superveleslalomisti se vračajo na Goriško, kjer jih čaka štiritedenski kamp nabiranja prepotrebnih moči za novo sezono. Zadnjič so na smučeh stali v prvih dneh maja, ko so testirali opremo ter obnovili tehniko smučanja. Zdaj so nared za kondicijski trening na suhem. »Poskušali bomo nadaljevati, kar smo zastavili in naredili v minulih dveh letih. Prepričan sem, da odhajamo na pravo lokacijo,« je prepričan šef ekipe Peter Pen, ki se v teh dneh ukvarja tudi z računi, rezervacijami in zadnjimi podrobnostmi pred začetkom nove sezone, ki se je veseli. Zaveda pa se, da tekmovalcem v Novi Gorici ne bo lahko. Treninge bo vodila Nika Radjenovič, v preteklosti je to izvrstno počel Andrea Massi. Ker Smučarska zveza Slovenije z njim ni več našla skupnega jezika, se je porušilo sicer idilično ter plodno sodelovanje. Življenje gre naprej. Na trening kamp prihajajo Boštjan Kline, Martin Čater, Klemen Kosi, Miha Hrobat, Andrej Šporn, Rok Perko in Tilen Debelak. »Začetki so vedno zahtevni in težki. To niso tedni veselja, so pa nujni. Vem tudi to, da vsi raje smučajo, kot pa nabirajo kondicijo,« ugotavlja Pen, ki prizna, da ima v zalogi nekaj trikov, ki pridejo prav v času takšnih na trenutke tudi duhamornih priprav. Pen ničesar ne prepušča naključju, pot do uspeha stoji na štirih stebrih: preventivi, materialu, kondiciji in smučanju. »Če želiš napredovati, moraš obvladati vsak posamezni element in hoditi sistematično naprej. V primerjavi z ekipo za tehnične panoge pa je naš plus, da nam ni treba biti dober že v Söldnu ali Leviju, ampak šele v Lake Louisu, kar pa je mesec pozneje,« pojasnjuje Pen. Tudi letos se reprezentanca ne bo odrekla pripravam na južni polobli, 24. avgusta bodo odpotovali v Čile. Dileme vsaj pri Penu ni bilo. »Tam vse poznamo, čaka pa nas to, kar potrebujemo. Tudi finančno je za nas najbolj ugodno. Pred nami bo zahteven trening na 3500 metrih nadmorske višine, spali pa bomo 3000 metrov nad morjem. Takšen kamp je hkrati tudi zahteven mentalni proces,« opozarja Pen. »Vsak tekmovalec mora potrditi lanske rezultate in jih še preseči,« Pen ne taji, da bo zahteven in neusmiljen do fantov. »Sezona 2017/18 je v celoti zahtevna, olimpijske igre pa so samo dogodek,« Pen poudari, da ga bolj zanima pot kot same olimpijske igre. Pričakuje, da bodo fantje pri sebi hitro razčistili, da ne bodo le potniki na igre ali pa del olimpijske odprave, ampak gredo tja dostojno predstavljat državo in po dober rezultat. »Na razpolago so tri medalje. Vsaj 70 jih poznam, ki čutijo, da bi jo lahko osvojili. Tudi mi smo med njimi, zato delamo!« odločno doda. »Prvič vstopam v sezono, ko mi ni treba iskati idej in novih sodelavcev ter energije. Želim si, da to zadržimo,« še pristavi nekdanji reprezentant, ki med sodelavci omeni v Rusiji in na Poljskem dokazanega Matjaža Marušiča in Gašperja Markiča. Zadovoljen je, ker bo na snežnih treningih tudi fizioterapevt, ki bo deloval kot zunanji sodelavec smučarske zveze.