Po polomu favoritov Ilka  napovedala novo ofenzivo

Z velikimi apetiti so slovenski ljubitelji alpskega smučanja spremljali uvodni tekmi na 44. svetovnem prvenstvu v St. Moritzu. Smeli obeti se niso uresničili, ženski in moški superveleslalom nista prinesla tako želene kolajne, ki bi olajšala delo vsem v nadaljevanju prvenstva v Švici. Šestindvajsetletna Mariborčanka Ilka Štuhec, veljala je za eno od favoritinj za odličje, je zgornji, položni del proge odpeljala izvrstno, potem pa se ji je primerila napaka. Po slabih 40 sekundah na progi jo je odneslo iz idealne smeri, sanje o prvi medalji z velikih članskih tekmovanj so splavale po vodi. Med tretjim in četrtim merjenjem vmesnega časa je izgubila 67 stotink sekund. »Sem tako malo mešanih občutkov. Začela sem super, potem pa sem naredila kar veliko napako, ki me je stala dosti časa, potem se mi je dalje po občutkih zdelo, da sem smučala v redu. Žal nisem več mogla nadomestiti tistega, kar sem izgubila, a sem vseeno poskušala iztisniti, kar se je dalo,« je povzela dogajanje na progi, kjer si je za zmagovalko nabrala sekundo in štiri stotinke zaostanka. Z zlatom je konkurenco šokirala 27-letna Avstrijka Nicole Schmidhofer. V svetovnem pokalu je bila dvakrat na stopničkah za zmagovalke (2. in 3. v Cortini d´Ampezzo), zmage še nima. »To je noro!« se je veselila Avstrijka. Tina Weirather iz Liechtensteina je bila na drugem mestu (zaostala je 33 stotink sekund), bron je pripadel prvi favoritinji in zmagovalki kar treh letošnjih superveleslalomov, Švicarki Lari Gut, ki je zaostala 36 stotink. Na stopničkah za zmagovalke pa ni bilo prostora za najboljše tri z zadnjega prvenstva v Vailu: Anna Veith in Lindsey Vonn sta odstopili, Tina Maze pa je smučino zamenjalo za novinarsko kabino. »Razočarana sem. Poskušala sem narediti najboljše, kar zmorem. Na svetovnih prvenstvih šteje le medalja,« je po odstopu povedala Vonnova. Na startu je bila tudi Maruša Ferk, ki je pristala na 39. mestu.



Čater rešil slovensko čast



Tudi uvodna moška preizkušnja v St. Moritzu je postregla s presenečenjem. Svetovni prvak je postal 35-letni Kanadčan Erik Guay, ki je bil za 45 stotink hitrejši od Norvežana Kjetila Jansruda, bron pa je na svoj 33. letni rojstni dan osvojil še en Kanadčan, Manuel Osborne-Paradis. Guay, najstarejši svetovni prvak v zgodovini alpskega smučanja, je pokazal, da je mojster za velike tekme – leta 2011 je postal tudi smukaški svetovni prvak. Za nameček pa je Kanadčan tokratno zlato osvojil slaba dva tedna po brutalnem padcu v Garmisch-Partenkirchnu. Slabše od pričakovanj so se odrezali v slovenskem taboru. Boštjan Kline je zgornji del opravil obetavno, za do tedaj vodilnim Jansrudom je na četrtem merjenju časa zaostajal 30 stotink, potem pa zapeljal v vratca in odstopil. »Dobro sem se počutil na progi. Žal pa se je zgodila napaka. Mislil sem, da imam na voljo več časa do naslednjih vrat. Prenizko sem prišel v desni zavoj, zajel sem vrata in odstopil,« je bil precej samokritičen Kline. Nič bolje se ni godilo Klemnu Kosiju, ki je po skoku zgrešil progo. Tako je bil na 17. mestu najboljši Slovenec Martin Čater, za zmagovalcem je zaostal sekundo in 81 stotink, 24. je bil Miha Hrobat, njegov zaostanek je znašal dve sekundi in 38 stotink.



Ilka zablestela na treningu



Ilka Štuhec je že dan po razočaranju v super G pokazala, da je torkov slabši nastop preteklost. Z mislimi je pri jutrišnji kombinaciji in nedeljskem smuku. Prav na treningu kraljeve discipline je spet pokazala svoje mojstrstvo, trenutno vodilna tekmovalka v smukaškem seštevku svetovnega pokala je v cilj prišla s časom 1:34,53, druga je bila Švicarka Fabienne Suter (+0,43), tretja pa njena rojakinja Lara Gut (+0,81).