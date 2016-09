Po naporni vadbi v Čilu sledi trening z Massijem

Pred dnevi se je iz Čila vrnila tudi moška alpska ekipa za hitre discipline, ki je štiri oz. pet tednov nabirala smučarske kilometre, pilila formo in testirala opremo dobrih 3500 metrov nad morjem. Medtem ko reprezentance ni bilo v Sloveniji, se je nabralo obveznosti, med njimi takih, kot so sestanki s predstavniki Smučarske zveze Slovenije. Ekipa je na enem od teh sestankov včeraj dobila predlog pogodbe, a je smučarji še niso podpisali. Usklajevanje se je zavleklo, zato so zamudili na novinarsko konferenco. »V imenu ekipe bi se rad opravičil. Upam, da bomo v sezoni prehitevali, ne pa zamujali,« se je pošalil glavni trener Peter Pen, ki je zbrane spomnil, da je bila vadba v Čilu precej več kot le gol hrbet Ilke Štuhec ali pa gibanica na sklepni večerji priprav. Postregel je z nekaj podatki: ekipa je na snegu vadila 32 dni, trenerji so bili aktivni od 12 do 16 ur na dan, serviserji še kako uro več. Za nemoteno delo so potrebovali 3200 kilogramov opreme, kuhar Emerik Horvat je v teh tednih pripravil več kot 700 obrokov hrane. Smučarji so naredili 150 kilometrov treninga, vadili so v vseh panogah, nekoliko manj slalom, ki bo prišel na program oktobra in novembra. »Ob šestih smo bili na avtobusu, ki nas je odpeljal do proge, kjer smo ostali po sedem ur. Po kosilu je sledila dveurna kondicijska vadba, potem še videoanaliza, ki jo je pripravljal Gašper Markič, jaz pa sem imel več časa za logistiko. Projekt je vreden 100.000 ameriških dolarjev. To želimo upravičiti z dobrimi rezultati, pripadnostjo slovenskemu smučanju in marljivim delom,« je bil direkten in konkreten Pen. Fante je pohvalil za marljivo in prizadevno delo ter je vesel, ker je v ekipo pridobil še dva trenerja – poleg Markiča še Matjaža Marušiča.



Špornove želje



»Hvala Smučarski zvezi Slovenije in partnerjem, ki so poskrbeli, da so imeli smučarji precej mirno pomlad in poletje, posvečeni pa so bili le treningu,« ni pozabil dodati Pen, prepričan, da njegova ekipa postaja konkurenčna drugim zasedbam v svetovnem pokalu. Priprave na jugu je pohvalil Rok Perko, ki je pozdravil poškodbo. Z izbranimi besedami je o vadbi in trenerskem štabu govoril tudi Boštjan Kline, ki je imel v zadnjih tednih bivanja v Čilu nekaj težav z jutranjim zbujanjem. Andrej Šporn si želi, da ne bi bil več le strokovnjak za tekme v Kitzbühelu. »To je tekma, kjer potrebuješ še več jajc, da se dol vržeš. Ne delam razlik med tekmami in progami,« poudarja Šporn. Do konca tedna bodo smučarji počivali oz. nabirali moči, potem jih čaka specialni paket kondicijske vadbe pri Andrei Massiju, nato odhajajo na sneg. »Na pripravah sem napredoval v smuku, presegli smo načrte vadbe,« se je pohvalil mladi Miha Hrobat. Podobno razmišljal Martin Čater. Štefan Hadalin si želi, da bi tudi v evropskem pokalu ponavljal rezultat s tekme južnoameriškega prvenstva, ko je bil tretji v alpski kombinaciji. Na stopničke v Čilu se je zavihtel Klemen Kosi (dvakrat tretji v smuku), ki se bo še bolj posvetil hitrim panogam.