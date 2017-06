Plenilci brez ostrih zob

Hokejisti moštva Pittsburgh Penguins so na pragu druge zaporedne lovorike v NHL in skupno petega Stanleyjevega pokala. V peti tekmi so vnovič izkoristili prednost domačega terena v razprodani areni PPG Paints in kar s 6:0 (3:0, 3:0, 0:0) odpihnili z ledu igralce kluba Nashville Predators.



Pingvini so v vodstvo prešli že po poldrugi minuti, ko je kanadski branilec Justin Schultz unovčil številno premoč in s strelom od daleč (skorajda z modre črte) zatresel mrežo plenilcev. Zatem sta v polno zadela še Američan Bryan Rust (v 7. minuti) in Rus Jevgenij Maljkin (20.), gostujoči trener Peter Laviolette pa se je po zaostanku z 0:3 odločil za menjavo vratarja. Namesto Pekke Rinneja, ki je v uvodni tretjini obranil šest od devetih domačih strelov (v Pittsburghu je njegova obramba zgolj 82,2-odstotna), je na led poslal svojega drugega finskega čuvaja mreže Juuseja Sarosa, ki prav tako ni mogel preprečiti visokega poraza tokrat brezzobih plenilcev. Gostitelji, pri katerih je blestel tudi Kanadčan Matt Murray, ki je zaklenil svoja vrata, so do konca tekme prek Američanov Connorja Shearyja (22.), Phila Kessla (29.) in Rona Hainseyja (37.) dosegli še tri gole in zasluženo zmagali.



Za najboljšega igralca tekme so razglasili Sidneyja Crosbyja, kapetana in prvega zvezdnika pingvinov, ki se sicer ni vpisal med strelce, je pa k uspehu prispeval tri podaje. Čeprav Pittsburgh zdaj v zmagah vodi s 3:2, kar pomeni, da si lahko že v noči na ponedeljek v Nashvillu priigra Stanleyjev pokal (zanimivo, da so si prav vse lovorike zagotovili s podvigi v gosteh), je 29-letni Kanadčan miril pred (pre)veliko evforijo. »Nič še ni odločeno. Čaka nas še veliko dela,« je opozoril Crosby, domači trener Mike Sullivan pa je dodal: »Naslednja tekma bo najtežja, zato se moramo nanjo še posebno dobro pripraviti.«



Čeprav hokejistom Nashvilla ne kaže najbolje, se še zdaleč ne vdajajo. Izkušeni kanadski branilec P. K. Subban je poudaril, da se hokejska igra zdaj šele začenja zares, strateg Laviolette pa je napovedal, da bodo njegovi varovanci v domači areni Bridgestone spet nared za neizprosno bitko. »V tistem prostoru imajo ogromno samozavesti, pravzaprav v celotni zgradbi. Dobili so jo s predstavami, ki so jih prikazali v njej,« je 52-letni Američan prepričan, da bodo plenilci jutri ponoči (2.00 po našem času) znova pokazali zobe in odločitev o prvaku NHL preložili na odločilno sedmo tekmo, ki je predvidena za četrtek v Pittsburghu.