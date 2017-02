Pisana ljubenska mavrica slovenskih skakalnih čustev

Tekmi svetovnega pokala smučarkih skakalk na Ljubnem sta resnično pravi praznik, Zgornja Savinjska dolina pa iz leta v leto dobiva tudi vse lepši skakalni objekt pod Rajhovko. Tokratni ljubenski skoki pa, kot je že nekakšna smernica v tej zimi, niso prinesli popolnega rezultatskega zadovoljstva v slovenski tabor. Uvodni dan je bila po uvrstitvi najboljša Ema Klinec na petem mestu, za skoka na 89,5 in 91 metrov je prejela 241,1 točke. Branilka lanske zmage Maja Vtič je bila deseta (87 in 89 m, 230,4), Špela Rogelj 13. (84,5 in 88,5 m, 223,1), Eva Logar 17. (81 in 88,5 m, 213,3), Urša Bogataj pa 22. (81 in 86,5 m, 205,3). Ljubensko sobotno zmago je odnesla Norvežanka Maren Lundby (92,5 in 95 m, 256,7), druga je bila Avstrijka Daniela Iraschko-Stolz (90 in 94,5 m, 251,1), na tretjo stopničko pa je skočila Nemka Katharina Althaus (89,5 in 92 m, 245,6). Tudi drugi tekmovalni dan je bilo pri slovenskih orlicah podobno, trojno zmago pa so odnesle Nemke. Najboljša od peterice Slovenk je bila Ema Klinec, ki je delila peto mesto (87,5 in 92 m, 239,2 točke). Nemka Katarina Althaus je ubranila vodstvo po prvi seriji (92,5 in 90 m, 249), drugo mesto je osvojila Carina Vogt (91 in 90 m, 244,6), tretje pa Svenja Würth (92,5 in 89 m, 242,7). Maja Vtič je bila 11. (87,5 in 88,5 m, 223,2), Špela Rogelj 14. (85,5 in 85 m, 213,8), Urša Bogataj 17. (83 in 82 m, 202,3), 24. pa Eva Logar (81,5 in 80,5 m, 196).



Glavni trener slovenskih skakalk Stane Baloh je imel o prikazanem domačih orlic svoje mnenje. »Zagotovo so resničen uspeh le stopničke, cilj mora biti visok. Na Ljubnem, ker je doma in ker je toliko gledalcev in navijačev, si vsi želimo stopničke. Želeli smo si jih, a vseeno je bilo na tekmi na tekmovalkah malce preveč bremena. Ema Klinec in Maja Vtič sta manjkajoče metre za boljšo uvrstitev pustili na mizi, odskok ni bil najbolj čist, posledice so se čutile tudi v drugem delu skoka. Obe sta ostali za smučmi in tako je zmanjkalo nekaj metrov. Na mizi je pač treba biti malce predrzen, noge pustiti na njej, kot da bi želel izskočiti iz čevljev. Pojavljajo se težave ali napake, vrtimo se v krogu,« je bil slikovit Stane Baloh, ki je za piko na i poudaril, da s tekmovalnega vidika niso zadovoljni z letošnjim vikendom na Ljubnem pred v obeh dnevih približno pettisočglavo množico.



Stabiliziran počep



Prvo slovensko ime je bila torej Ema Klinec. »S petima mestoma sem zelo zadovoljna, sicer pa je bil na Ljubnem še najboljši moj skok sobotni v kvalifikacijah. Na tekmi sem poskušala še nekaj dodati, je pa tudi treba vedeti, da se stvar mora poenostaviti in da se mora vse prepustiti samemu tekmovanju. V tej sezoni pa konstantno držim formo, v pretekli sezoni je bilo več nihanj, to pripisujem predvsem počepu, ki sem ga stabilizirala,« je bila zadovoljna Klinčeva. Razočarana Maja Vtič je v uvodnih čustvenih odzivih po nedeljski tekmi celo namignila na možnost predčasnega konca sezone ali celo kariere. »Skoki gredo sicer malce na bolje, niso pa še takšni, da bi me odnašalo še malo dlje. Sposobna sem boljših, malce sem razočarana, ker se stvari ne premaknejo tako hitro, kot pričakujem sama. A to je pač trenutno stanje, uvrstitvi sta povsem realni. Če bi bilo po mojem, ne bi odpotovala na naslednje tekme, a moram iti. Meni 15. mesto ne pomeni nič, če nisem pripravljena za izboljšanje rezultata,« je dejala Vtičeva in zaradi skakalnih dresov še okrcala zmagovite Nemke: »Če kaj ni v redu z dresom, je to enako kot doping. Ne bi govorila o imenih, ampak saj se vidi.«



No, o vse lepšem skakalnem objektu pod Rajhovko govori tudi nova ledeno-keramična smučina na naletu. Je edina te vrste v Sloveniji, na svetu pa jo imajo le še v Engelbergu, Oberstdorfu in Lahtiju. Ta ljubenska ledeno-keramična smučina je stala 250.000 evrov, tolikšen je bil tudi proračun letošnje skakalne prireditve na Ljubnem, vsa finančna sredstva za naletno smučino pa je prispevala lokalna skupnost.



Znana ekipa za SP



Skakalke v svetovnem pokalu so se hitro preselile v Južno Korejo, saj jih v sredo in četrtek v Pjongčangu čakata zadnji preizkušnji pred svetovnim prvenstvom v Lahtiju. Korejsko skakanje čaka Emo Klinec, Majo Vtič, Uršo Bogataj in Špelo Rogelj, glavni trener Stane Baloh pa je sicer za lahtijsko SP že določil Klinčevo, Vtičevo, Rogljevo in Niko Križnar.