Pinturaultu kombinacija, Čatru in Kosiju izida sezone

SMUK IN SLALOM

BORMIO – Francoz Alexis Pinturault je zmagovalec kombinacijske tekme svetovnega pokala v alpskem smučanju v Bormiu. Pinturault je po smuku in slalomu za 42 stotink sekunde prehitel Italijana Petra Filla, tretji pa je bil Norvežan Kjetil Jansrud (+ 0,45). Dobro so nastopili tudi Slovenci, najbolje med njimi pa Martin Čater, ki je bil sedmi (+ 1,02). Čater je prišel do svojega drugega najboljšega izida v karieri, potem ko je bil letos februarja šesti na superveleslalomu v Kvitfjellu. Izboljšal pa je tudi svoj najboljši dosežek v disciplini, saj je bil pred tem na kombinacijskih tekmah najvišje deveti januarja v Wengnu.

Slovenski uspeh sta z 12. in 17. mestom dopolnila Klemen Kosi in Boštjan Kline. Tilen Debelak je odstopil že na smukaškem delu tekme. Odpela se mu je vez, nakar je končal v zaščitni ograji, a kmalu stopil na noge in odsmučal v dolino.

1. januarja bo v Oslu mestna paralelna tekma, na kateri ima od Slovencev pravico nastopa le Ana Bucik, nato bosta sledili slalomski tekmi 3. in 4. januarja na Sljemenu pri Zagrebu.