Pinturault je Hirscherja zbodel s slalomsko lekcijo

Francoz Alexis Pinturault je zmagovalec prve tekme alpske kombinacije v tej sezoni svetovnega pokala alpskih smučarjev. V Santa Caterini je v slalomu presenetljivo premagal Avstrijca Marcela Hirscherja. Po superveleslalomskem delu je sicer kazalo, da je petkratni zaporedni osvajalec velikega kristalnega globusa Hirscher opravil večino dela na poti do zmage. S startno številko 31 je namreč prismučal kar do drugega mesta. Za vodilnim Norvežanom Aleksandrom Aamodtom Kildejem je zaostal za 79 stotink, pred najnevarnejšim konkurentom Pinturaultom pa je imel pet stotink prednosti. Toda Pinturault je odlično opravil s slalomom, kos mu ni bil niti najboljši slalomist sezone Hirscher, ki je zaostal za 34 stotink. Kilde se je z enajstim časom slaloma obdržal na odru za zmagovalce (+1,13). Med Slovencev je bil najboljši Klemen Kosi na 13. mestu (+3,41), potem ko je bil po superveleslalomu deseti. »Na slalomu sem poskušal izvleči čim boljšo uvrstitev, vedel sem, da sem v preteklosti že znal dobro odpeljati slalom. Res je, da nimam v nogah toliko slalomskega treninga kot slalomisti, ki so me na koncu prehiteli, a vseeno sem lahko zadovoljen s 13. mestom. To so moje prve točke v sezoni in celo med petnajsterico. Veseli me, da mi je vsaj v kombinaciji uspelo,« je dejal 25-letni Kosi. Martin Čater je s 16. mestom dosegel svojo najboljšo uvrstitev v svetovnem pokalu. Točke je osvojil tudi Štefan Hadalin na 23. mestu. Boštjan Kline, Miha Hrobat in Miha Kürner so odstopili v superveleslalomu.



Pinturault bo z osvojenimi 100 točkami (skupno jih ima 465) konec leta preživel kot tretji v skupnem seštevku svetovnega pokala. Serijski zmagovalec v tem tekmovanju Hirscher ostaja v vodstvu s 713 točkami, Norvežan Kjetil Jansrud je kljub ničli v Santa Caterini ostal na drugem mestu (482 točk). Po novoletnih praznikih se bo karavana alpskih smučarjev in smučark napotila v Zagreb, kjer bosta na Sljemenu 3. in 5. januarja ženski in moški slalom. Konec prihodnjega tedna, 7. in 8. januarja, je na sporedu Zlata lisica na Pohorju, kjer bodo navijači stiskali pesti za slovenske tekmovalke z Ilko Štuhec in Ano Drev na čelu, na sobotni tekmi pa se bo poslovila Tina Maze.