Pingvini s Sidom Crosbyjem so nepremagljivi

NASHVILLE – Še drugo sezono zapored je bilo v severnoameriški hokejski ligi NHL vse v znamenju moštva Pittsburgh Penguins in njihovega kapetana Sidneyja Crosbyja. Pingvini so spet visoko dvignili Stanleyjev pokal, potem ko so v finalni tekmi številka 6 v gosteh z 2:0 premagali ekipo Nashville Predators in slavili po izidu 4:2 v zmagah. V zibelki country glasbe je bil sicer izid 0:0 vse do 59. minute, potem pa sta zadela Patric Hornqvist in 13 sekund pred koncem še Carl Hagelin v prazna vrata. Pingvini so prva zasedba po skoraj dveh desetletjih, ki so ubranili naslov prvaka; to je leta 1998 uspelo moštvu Detroit Wings. »Nekaj posebnega je, ko lahko takšen dosežek proslavljamo s takšno ekipo, kot je naša. Veliko nas je ostalo, nekaj je novih, vsi skupaj pa smo imeli samo en cilj: ponoviti lanski uspeh. Vedeli smo, da to že dolgo ni uspelo nikomur. Zdaj smo končali nalogo in počutimo se res super,« je dejal 29-letni Kanadčan Crosby, tako kot lani najkoristnejši (MVP) igralec končnice. V njej je na 24 tekmah zbral 27 točk, od tega je bilo 19 podaj.

V finalni seriji je bil prav tako vodilni s sedmimi točkami (gol in šest podaj). »Ta ekipa ima močan značaj. Brez tega ne moreš zmagovati na velikih tekmah, in vsi trenerji se zavedamo, kaj so fantje dosegli. Mi smo bili tisti, ki smo veliko zahtevali od njih, oni pa so vse to izpolnili in sprejeli izzive,« je pojasnil trener Pittsburgha Mike Sullivan in posebno pohvalil prvega zvezdnika planeta NHL: »Vse se začne s Sidom, ki je izjemna oseba z neverjetnim apetitom po zmagah. Mislim, da je to res nalezljivo v moštvu.« Medtem ko je Nashville igral v svojem prvem finalu lige NHL, je Pittsburgh osvojil peti naslov v klubski zgodovini. V novi sezoni se bodo pingvini soočili z novim izzivom, saj lahko kot prvi po New York Islanders slavijo trikrat zaporedoma. Newyorčani so sicer med letoma 1980 in 1983 ligo NHL osvojili štirikrat v nizu. Toda še prej sledi dolgo slavje.