Peter Prevc vodil po prvi seriji, slabe razmere odnesle stopničke

PJONGČANG – Branilec velikega kristalnega globusa Peter Prevc je po vodstvu v prvi seriji na tekmi za svetovni pokal smučarjev skakalcev v južnokorejskem Pjongčangu zasedel četrto mesto (109 in 102 m, 240 točk). Na drugi predolimpijski tekmi je zmagal Poljak Maciej Kot (108,5 in 110,5 m, 256,2).

Drugi je bil Avstrijec Stefan Kraft (106 in 107 m, 252,2), tretji pa Nemec Andreas Wellinger (99 in 112 m, 204,8). Anže Lanišek je bil 14. (109 in 92 m, 217,4), Jernej Damjan 23. (102 in 97 m, 205,2), Domen Prevc pa 24. (105 in 92,5 m, 204,8).

V finale se niso uvrstili Anže Semenič na 39. mestu (92 m, 85), Cene Prevc 42. (89 m, 78,9), na 47. mestu pa je končal Jurij Tepeš (84,5 m, 70,8), ki mu četrtič v nizu ni uspelo nastopiti v drugi seriji.

Vsi slovenski finalisti so po drugem skoku v spremenljivem vetru nazadovali.

Trenutno ima v najbolj stabilne izide med vsemi v svetovnem pokalu prav Kraft, ki se je sedmič v nizu uvrstil na zmagovalne stopničke in na drugem mestu v skupnem seštevku pokala za vodilnim Stochom, ki ima 1280 točk, zaostanek znižal na 60 točk. Tretji je Tande (1119), četrti Domen Prevc (899), na deseto mesto pa se je prebil Peter Prevc (559), ki je v vse boljši formi, od zmagovalnega odra ga je tokrat ločilo le 0,8 točke.

To je bila zadnja tekma pred svetovnim prvenstvom v Lahtiju.