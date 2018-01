Peter Prevc šesti v Zakopanah

ZAKOPANE – Domen Prevc je uvrstitev na tekmo ujel s 115 metri in 99,9 točke na 49. mestu, precej bolje so na prenovljeni napravi Wielka Krokiew nastopili ostali. Žiga Jelar je skočil 131 metrov, 135,4 točke pa ga je na koncu poneslo do 16. mesta. Povratnik na tekme svetovnega pokala Timi Zajc je s 131,5 metra in 139 točkami pokazal še boljšo predstavo, kvalifikacije pa je končal na 12. mestu. Anže Semenič je bil s 129 metri prav tako zelo zanesljiv, s 135,1 točke pa je končal tik za Jelarjem na 17. mestu.

Najboljši je bil, tako kot tudi v obeh serijah uradnega treninga, Peter Prevc. S 132,5 metra in 143,6 točke je bil med najboljšimi nasploh, končal je na šestem mestu, tik za debitantom iz Norveške in vodilnim skakalcem celinskega pokala Mariusom Lindvikom. Ta je na treningu s 141 m postavil tudi rekord prenovljene skakalnice.

Kvalifikacije je z nižjega zaletišča kot večina in s 137 metri dobil domačin Kamil Stoch, ki je zbral 160,4 točke. Drugi je bil Nemec Markus Eisenbichler (136,5 m/150,3), tretji pa njegov rojak Richard Freitag (131 m/149,0).

V soboto bo v Zakopanah ekipna tekma z začetkom ob 16. uri, v nedeljo pa se bo posamična začela s prvo serijo prav tako ob 16. uri.