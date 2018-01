Peter Prevc pomagal in razveselil Semeniča

LJUBLJANA – Kako hitro se lahko v smučarskih skokih marsikaj postavi na glavo, je pokazala tudi nedeljska tekma v Zakopanah. Potem ko se je še po sobotni ekipni preizkušnji, na kateri je bil – tako kot dan poprej v kvalifikacijah – med vsemi najboljši Kamil Stoch, zdelo, da mu nihče ne more preprečiti še pete zmage na skakalnici Wielka Krokiew, je poljski šampion na koncu povsem nepričakovano ostal celo zunaj finala. V slabših razmerah, kot so jih imeli mnogi pred njim, ni izvlekel več od 38. mesta, kar je njegov najslabši dosežek po dveh letih (41. v Saporu '16). Obratno pot kot novi rekorder naprave v Zakopanah je minuli konec tedna ubral Anže Semenič, saj je sprva kazalo, da se nikakor ne bo spoprijateljil s skakalnico.

Na petkovem uradnem treningu je imel s 117 in 123 metri šele 37. in 34. daljavo, v kvalifikacijah je napredoval do 17. dosežka (129 m), precej za najboljšimi je bil tudi v soboto (v poskusni seriji 123 m, v uvodni 122 m in v drugi 123,5 m). A že v nedeljskem ogrevanju (129,5 m/5. daljava) je 24-letni član NSK Tržič FMG pokazal drugačen obraz. Ko je bilo najbolj potrebno, je prikazal svoja najboljša nastopa (134,5 m/5. dosežek in 137,5 m/2.), ki sta ga ponesla na najvišjo stopnico odra za najboljše skakalce na svetu. S krstno zmago med elito se je hkrati tudi prvič med posamezniki udeležil slovesne razglasitve; do nedelje je bil namreč njegov najboljši dosežek v svetovnem pokalu 8. mesto z nedavnih poletov na Kulmu, na 120-metrski skakalnici pa je predtem najvišje posegel z 9. mestom decembra v Nižjem Tagilu.

»Če sem iskren, sem še sam presenečen nad zmago, saj sem imel še v soboto, ko se nikakor nisem našel v počepu, precejšnje težave s skakalnico. Zjutraj pred tekmo sem se še enkrat pogovoril s trenerji, zadevo smo zastavili malce drugače in hvala bogu se je dobro izšlo. V našem športu se lahko čez noč veliko spremeni – tako na bolje kot tudi na slabše,« je pojasnil Semenič in priznal, da je imel tudi srečo z vetrom – v prvi seriji + 1,54 m/s (- 16,6 točke) in v drugi + 0,59 m/s (- 6,4 točke). Prav razmere so tokrat, roko na srce, močno krojile razplet preizkušnje, na kateri se je znova potrdilo, da so Slovenci v boju za vrh konkurenčnejši ob vzgorniku, medtem ko jim vzvratni veter, ki je pihal tako v petek kot tudi v soboto, še vedno povzroča večje preglavice.

Anžetovo veselje je bilo sicer toliko večje, ker mu je družbo na zmagovalnem odru delal Peter Prevc. »Zelo sem bil vesel, ko sem izvedel, da je bil tretji. Lepo je bilo stati zraven njega. Potem mi je pomagal pri procedurah po podelitvi,« je zaupal 192 cm visoki skakalec iz Zadrage v občini Naklo, ki mu je Peter Prevc čestital tudi javno. Nad svojim tretjim mestom je bil član kranjskega Triglava pozitivno presenečen. »Nisem pričakoval, da se lahko zavihtim tako visoko. Tekma je bila kar loterijska in v obeh serijah sem imel srečo z razmerami,« je Peter povedal po svojih prvih stopničkah po skoraj letu dni.

Naslednje preizkušnje za svetovni pokal bodo konec tedna v Willingenu, kamor se bosta ob peterici naših olimpijcev, Tilnu Bartolu, Jerneju Damjanu, Petru Prevcu, Anžetu Semeniču in Timiju Zajcu, odpravila tudi Žiga Jelar in Nejc Dežman, ki je slovenskemu zastopstvu prek celinskega pokala priskakal sedmo kvoto.