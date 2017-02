Peter Prevc o sporu z glavo, sodnikih in priimku

LJUBLJANA – Smučarski skakalci se bodo v naslednjih dneh na svetovnem prvenstvu v finskem Lahtiju borili za čim višja mesta. Za mesto v ekipi na srednji skakalnici bodo kandidirali Peter, Cene in Domen Prevc, Jernej Damjan in Anže Lanišek, nekoga izmed te peterice pa bo v nadaljevanju prvenstva zamenjal Jurij Tepeš; ta bo ostal doma na treningu z Janijem Grilcem in se ekipi pridružil na veliki napravi.

Trener Goran Janus je danes povedal, da želijo na mali in potem še veliki skakalnici po eno uvrstitev do 6., 15. in 30. mesta, ekipno moški in v mešani ekipi do 5. mesta, želja pa je seveda medalja. Glede na napovedane vetrovne razmere bo svoje očitno povedala tudi sreča.

Kaj pa so pred odhodom na sever povedali skakalci?

Domen Prevc: »Vesel odhajam na SP. Vzdušje in okolje mi je v Lahtiju všeč, tako je bilo že lani, ko sem tam užival, čeprav izidi niso bili najboljši. Sedaj se rezultati počasi izboljšujejo in to je glavno. Imeli bomo dva treninga, ne takih, kot bi si jih želel. Štiri ali še kakšno uro več bomo imeli za tri skoke. Toda čas za pogovore bo, da se imitira vsak skok in se izkoristi vsak trenutek za napredek. Zelo dober je tudi prehod z manjše na večjo skakalnico in ne obratno, posebej zame bo to zelo dobrodošlo. S prve tekme bom lahko gradil in že v preteklosti se je pokazalo, da po manjši skakalnici na večji skačem bolje. Želim si le, da bi užival in dobro skakal. V tem primeru, tudi če bi bil 20., ne bi bil razočaran, ker vemo, kakšne so tam razmere, da bo imel velik vpliv na razplet veter. A rad bi izboljšal nastope iz Azije.«

Peter Prevc: »Moji zadnji izidi so bili sicer stabilni, sem lahko umirjen pred SP. To že veliko šteje. Je pa res, da kakšnih velikih pričakovanj nimam, ker se mi je v tej sezoni že toliko zgodilo, toliko vzponov in padcev ... Na SP sem bil že favorit, pa se ni izšlo, pa tudi, da nisem bil, pa sem prišel do medalje. Vse se lahko zgodi. Nekako si želim, da se nadaljuje to, kar se je začelo v Aziji. Forma se je malo dvignila. Finska je tudi ena tistih držav, kjer mi sreča še ni bila zelo naklonjena. Tam še nisem uspel sestaviti odlične tekme. V Lahtiju sem se že kar nekajkrat sporekel s svojo glavo. Kot je bil veter nestabilen, so bili tudi moji skoki. Velikokrat pa sem v tej zimi dobil občutek, da se sodniki pri ocenah odločajo po priimku. Sam sem si kar malo uničil sloves in to se pozna. Vso sezono bi popravila kolajna, izbrisal pa naslov svetovnega prvaka.«

Cene Prevc priznava, da je trenutno izgubljen v počepu in da potrebuje kakšen trening, čeprav zanj ni časa. »Časa in skokov ni veliko, a to je to, kar imamo,« pravi. Jurij Tepeš še ugotavlja, ali je za minule slabše rezultate kriv njegov čevelj, je pa prepričan, da na prvenstvo odhaja bolje pripravljen, kot je bil na zadnjih tekmah. »Res sem pred leti na srednji skakalnici v Lahtiju skočil rekord skakalnice, a tekma je bila zelo vetrovna. Imel sem kar nekaj sreče. Dejstvo je, da na SP štejejo samo prva tri mesta. Če si četrti, je skoraj enako, kot če bi bil doma,« je še dodal. Jernej Damjan bi rad obdržal konstantne uvrstitve: »Pri teh letih je že globoko v spominu zapisano, kako je videti pravi skok. Težava je v tem, kako priti do teh občutkov.«

Kaj bodo pokazala dekleta?

Na Finsko bodo seveda potovala tudi dekleta. Urša Bogataj, Ema Klinec, Maja Vtič, Špela Rogelj in Nika Križnar se bodo potegovale za čim boljše uvrstitve, še največ pa pričakujemo od Eme Klinec, ki je letos že bila na zmagovalnem odru.