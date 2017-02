Peter Prevc in Lanišek najbolje razvozlala uganko

Anže Lanišek, ki je pred mesecem dni v celinskem pokalu nanizal štiri zaporedne uvrstitve na zmagovalni oder, je navdušil tudi v včerajšnjih kvalifikacijah za olimpijsko generalko smučarskih skakalcev v Pjongčangu. Mladi Domžalčan, ki je šele prvo leto član, je z drugim mestom potrdil dobro pripravljenost, ki je letos med elito še ni docela unovčil.



Veliki up iz SSK Mengeš je poletel do 131,5 metra in za svoj nastop prejel 125,4 točke. Za 5,7 točke je zaostal le za Poljakom Janom Ziobrom, ki je bil še tri metre daljši. Lanišek, ki je bil očaran nad razgledom z vrha, se je tako hitro spoprijateljil z največjo skakalnico v Južni Koreji, kjer bodo prihodnje leto na sporedu zimske olimpijske igre (od 9. do 25. februarja 2018).



Zanimivo, da ima zelo lepe spomine na center Alpensia, ki so ga med letoma 2006 in 2009 zgradili za 50 milijonov evrov, tudi Anžetov klubski kolega Matjaž Pungertar, ki je pred šestimi leti tam v svojo korist odločil obe tekmi za celinski pokal. Za nameček je v dveh dneh trikrat izboljšal rekord skakalnice – od neuradnega (136,5 m v poskusni seriji) do uradnih 134,5 in 135 metrov.



Dlje je šele letos – na nedavni prireditvi za svetovni pokal v nordijski kombinaciji – najprej odneslo Švicarja Tima Huga (137 m) in nato še Avstrijca Maria Seidla (142 m), z enako daljavo kot slednji pa je v včerajšnji uvodni seriji za uradni trening zablestel poljski skakalni šampion Kamil Stoch.



Od sedmerice Slovencev je edini trikrat 130 metrov preskočil Peter Prevc, ki je po poskusih, dolgih 131 in 136 metrov (6. in 3. ocena treninga), v kvalifikacijah doskočil pri 134 metrih. Z njimi si je zlati orel iz Selške doline, ki je – mimogrede – prav na včerajšnji dan pred dvema letoma v Vikersundu odjadral do zgodovinskih 250 metrov, med vnaprej uvrščeno deseterico tekmovalcev, med katero je napredoval namesto odsotnega Nemca Markusa Eisenbichlerja, delil največjo daljavo z Maciejem Kotom. S Poljakom sta bila sicer po metrih in točkah poravnana že na sobotni tekmi v Saporu.



Petrov (naj)mlajši brat Domen Prevc tudi včeraj ni skakal tako, kot zna. Potem ko je imel na treningu, na katerem je ob Stochu odstopal tudi Avstrijec Stefan Kraft (139 in 138 m), 17. in 25. dosežek (123,5 in 124 m), je bil v kvalifikacijah s 105 metri celo četrti najkrajši med 58 skakalci iz 17 držav!



Na današnji tekmi, za katero bodo zeleno luč prižgali ob 12. uri po našem času (jutrišnja se bo začela ob 10.45), bodo od Slovencev nastopili tudi Jernej Damjan (v kvalifikacijah 125 m/11. mesto), Cene Prevc (126,5 m/16.), Anže Semenič (120,5 m/28.) in Jurij Tepeš (118 m), ki je prav včeraj praznoval 28. rojstni dan. Zanimivo, da je bil član Dolomitov naš najslabši kvalifikant, čeprav je edini od sedmerice že tekmoval v centru Alpensie; leta 2009 je na (poletni) prireditvi za celinski pokal na veliki napravi zasedel 18. mesto, na srednji je bil tretji.



Še pred veliko skakalnico so imeli tekmovalci možnost preizkusiti tamkajšnjo srednjo napravo, čemur pa so se v slovenskem taboru odpovedali. Najdlje sta skočila Kraft in Nemec Andreas Wellinger, ki sta pristala pri 106,5 metra, le pol metra krajši je bil Norvežan Andreas Stjernen (106 m). Na tej skakalnici se bodo danes (ob 9. uri) in jutri (7.45) za točke svetovnega pokala potegovala dekleta. Od Slovenk so v Južno Korejo odpotovale le Urša Bogataj, Ema Klinec in Maja Vtič.