Peter Prevc kot v šampionski zimi

Z naskokom najboljši smučarski skakalec prejšnje zime Peter Prevc je bil razred zase tudi v včerajšnjih kvalifikacijah, kar je odlična napoved pred obema tekmama za svetovni pokal ta konec tedna v Saporu. Glede na to, da je imel 24-letni as iz Selške doline tudi v drugi seriji za uradni trening najboljšo oceno, ga poznavalci uvrščajo v najožji krog favoritov.



Najstarejši od bratov Prevc je sicer na veliki napravi Okurajama včeraj začel še precej zadržano, saj je v uvodnem poskusu pristal pri 122 metrih, kar je bil 25. dosežek med 63 tekmovalci iz 16 držav. V drugo je s 131,5 metra že opozoril nase, z imenitnim tretjim nastopom, pri katerem je natančno zadel odskok in odjadral do 138 metrov, pa je že spomnil na svoje šampionsko obdobje v minuli sezoni.



Kako izvrsten je bil Petrov kvalifikacijski poskus, zgovorno kaže že velika prednost, ki jo je imel pred zasledovalci. Drugouvrščenega Francoza Vincenta Descombesa Sevoieja (128 m) je namreč ugnal za 11,7 točke, tretjeuvrščenega Poljaka Jana Ziobra (126,5 m) pa za 14,6 točke. Če ne bi doskočil sonožno, pa bi bil njegov naskok še večji.



»Ker že dolgo nisem skočil tako daleč, nisem tvegal s telemarkom. Z nastopom sem zagotovo zadovoljen, malo sem še dodal tistemu iz druge serije za trening in nato me je lepo odneslo čez hrbtišče,« je razložil skakalec kranjskega Triglava, potem ko je v svoj prid odločil druge kvalifikacije v tej zimi po Oberstdorfu. Skupno je bila to njegova deveta kvalifikacijska zmaga v svetovnem pokalu.



Vesel je bil, ker je šlo včeraj navzgor, vendar pa to – kakor je sam izjavil – še ničesar ne prinese k boljšemu jutri. Na tekmi se bo treba znova lepo umiriti, iti iz skoka v skok in ne prehitevati dogodkov,« je Peter Prevc še dejal pred današnjo preizkušnjo, za katero bodo zeleno luč prižgali ob 8.30 po srednjeevropskem času, medtem ko se bo jutrišnja začela že ob 2. uri ponoči.



Zelo dobro sta se v kvalifikacijah odrezala tudi oba Anžeta – osmouvrščeni Semenič (125,5 m) in devetouvrščeni Lanišek (123 m), ki je bil sicer s 135 metri med vsemi najdaljši v drugi seriji za trening. Jernej Damjan (117 m) je zasedel 19., Jurij Tepeš (116,5 m) 24., Cene Prevc (113 m) pa 31. mesto.



Najmlajši od bratov iz Dolenje vasi, Domen Prevc, pa se včeraj (še) ni spoprijateljil z veliko skakalnico v Saporu. Potem ko je imel na uradnem treningu s 100 in 82,5 metra obakrat najslabšo oceno med vsemi 63 tekmovalci (!), se s 114 metri niti v kvalifikacijah ni izkazal. Med elitno deseterico vnaprej uvrščenih skakalcev je bil najkrajši. Med temi sta bila najdaljša Poljaka Kamil Stoch (129 m) in Maciej Kot (127 m), z največjo daljavo dneva pa je že v prvi seriji za trening navdušil Nemec Markus Eisenbichler, ki se je s 140,5 metra na tri metre približal lanskemu rekordu naprave Norvežana Andersa Fannemela.



Baloh zaupa dekletom



Glede na izkušnje pa je precej več gledalcev kot v Saporu znova pričakovati ob doskočišču 90-metrske naprave na Ljubnem, kjer se bodo danes in jutri (obakrat z začetkom ob 13. uri) za točke svetovnega pokala potegovale najboljše skakalke. Te so včeraj – ker so Norvežanke pripotovale brez opreme – namesto kvalifikacij opravile še tretjo serijo za trening. Med 54 tekmovalkami iz 14 držav – zanimivo – ni najboljših Japonk Sare Takanaši in Juki Ito, ki se očitno pripravljata za bližnje svetovno prvenstvo v Lahtiju.



Pod slovensko zastavo bodo skakale Urša Bogataj, Ema Klinec, Eva Logar, Špela Rogelj in Maja Vtič, ki bodo poskušale izkoristiti prednost domačega terena in ponoviti lansko pravljico, ko je zmagovalki Vtičevi na odru za najboljše družbo delala tretjeuvrščena Rogljeva. Na drugi preizkušnji je Maja osvojila drugo mesto.



»Ker nikoli ne napovedujem razpleta, ga tudi tokrat ne bom, ostaja pa želja, da bi se ponovila podobna zgodba kot pred letom dni. Jaz vsekakor zaupam dekletom,« je poudaril glavni trener slovenske reprezentance Stane Baloh, ki še ni povsem prebolel gripe.