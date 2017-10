Peter Prevc je spregovoril o smoli

POKLJUKA – Med zimskimi športniki, ki bodo v naslednjih mesecih prevzeli glavne vloge v srcih navijačev in hkrati odštevali dni do tekme sezone na olimpijskih igrah v Južni Koreji, je tudi Peter Prevc. V zadnji zimi mu ni šlo po načrtih, tudi s poletno sezono ni prav zadovoljen, a ostaja optimist.

Fizično pripravljen, ampak ...

Peter je bil med najbolj iskanimi sogovorniki na današnji predstavitvi vseh smučarskih reprezentanc na Pokljuki. V poletni sezoni je sicer imel precej nihanj. »V športu se lahko hitro kaj obrne. Smola je, da se lahko to zgodi na dobro ali slabo. Upam, da se bo tisti dober skok od včeraj že v petek vrnil, pa se bo potem začelo graditi na poti navzgor,« je dejal najboljši skakalec zime 2015/16. S tem, da tudi na zadnji tekmi, torkovi sklepni preizkušnji poletne velike nagrade, ni šlo tako, kot bi si želel (izjema je bil odličen poskusni skok), pa se ni obremenjeval: »Oh, težav sem imel že prej dovolj. Novih ni prav veliko. Fizično sem pripravljen, je pa glava tista, ki dela težave. Zdaj se moram sprostiti in bolj zadihati, na koncu pa bo vse steklo.« Pravi, da rešitev za težave pravzaprav pozna, zdaj mora le še izpolniti zastavljeno: »Pričakoval sem boljše skoke, želel sem si več. Po drugi strani pa sem že malo navajen, da se ne izide po pričakovanjih. Razočaranje še ni veliko, je pa zelo analizirano. Vem, zakaj je prihajalo do težav, vem, kako se iz tega rešiti in kaj moram narediti.«

Bil bi prvi na vasi

Pred nadaljevanjem priprav (za začetek skakalce čaka naporen teden kondicijskih treningov) bo v nedeljo v Kranju še tekma poletnega državnega prvenstva, ki pa ji najstarejši Prevc ne bo namenil preveč pozornosti. »Lani sem bil tudi prvi na DP, pa se potem ni izšlo. Ja, bil bi prvi na vasi, ampak za moje cilje to ni nekaj, zaradi česar bi imel v glavi do nedelje samo to tekmo.« O tem, kdo je bil najboljši to poletje, pa ni dvoma. »Kubacki ... Tako visoko je bil, da ga sploh nismo videli,« je na pol v šali ugotovil Prevc, obenem pa pohvalil tudi moštvenega sotekmovalca Anžeta Laniška. »Na tekmah, kjer Kubackega ni bilo, je bil 'Žaba' res dober in se je vmešal v boj za vrh. To pomeni, da pri nas le ni vse narobe. Poljaki pa so razred zase, na eni tekmi se jih je šest uvrstilo med prvih 12.«

Tudi menjava smuči je bila to poletje eden od načinov, da bi našel staro formo. Dejal je, da se je za menjavo odločil nerad, a upa, da bo material takšen, kot si ga želi.

Kmalu bo šlo zares

Svetovni pokal se bo začel v poljski Visli 17. novembra. Peter pravi, da mu prizorišče ni povsem všeč, a si obeta vsaj dobro vzdušje. Takšno pa bo tudi v slovenski ekipi, čeprav je, bržčas malo v šali, potarnal, da ga mladci že izrivajo. »Slovenska ekipa je zelo močna z mladci, ki nas že skorajda želijo izriniti iz ekipe. Lanišek je bil zelo v ospredju, lepo, da se mu je v Rusijo izšlo, čeprav je bila tekma na mali skakalnici zelo zahtevna. Tako da se za prihodnost ni bati, samo jaz bom moral delati, da bom še ostal v športu,« je pogovor z novinarji na Pokljuki končal Prevc.