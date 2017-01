Peter Prevc daleč od vrha, razkriva, kje je bila napaka

ZAKOPANE Zapisali smo, da je Poljak Kamil Stoch je zmagal na tekmi za svetovni pokal v smučarskih skokih pred svojimi navijači v Zakopanah. Domen Prevc je bil kot najboljši Slovenec deveti, branilec velikega kristalnega globusa Peter Prevc, pa je bil po vrnitvi iz krajšega premora, 13.

»Po včerajšnjih odličnih skokih na ekipni tekmi so bila pričakovanja zelo visoka. Kot pa se običajno zgodi, se potem glava poigra s telesom. V prvi seriji sem naredil napako, ki me je stala vidnejše uvrstitve. Tako tudi v finalu ni bilo take lahkotnosti kot dan prej. Čeprav sem imel v finalu dober skok, pa nisem bil najbolj zadovoljen, ker sem imel tudi kar dobre pogoje. Trinajsto mesto je taka uvrstitev, kot je bila sicer v tej sezoni, pa če naredim pavzo ali ne. Videti je vse isto, lahko bi bilo kaj več, v soboto je bilo vse super, danes pa nasprotno, bolj črno-belo je vse skupaj. Toda zdaj za razliko od novoletne turneje vsaj vem, kje je bila napaka in kako se je lotiti, to je bilo na turneji kot gordijski vozel,« je po tekmi razkril Peter Prevc.