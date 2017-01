»Peter Prevc bo odstranjen, ne bo tekmoval, ne bo treniral«

LJUBLJANA – Po končani prestižni novoletni turneji se je javnosti oglasil tudi glavni trener slovenske reprezentance Goran Janus in brez ovinkarjenja spregovoril o bratih Prevc, posebej Petru, in o tem, kaj pričakuje v nadaljevanju sezone.

»Kar zadeva Petra ... Vsi pogledi so usmerjeni vanj. Preprosto mu ta trenutek ne gre. To je to. Tudi čez poletje je bilo ogromno takih in drugačnih odrekanj, zato vse to, kar spremljamo, ni nič nenavadnega,« je bil za EkipoSN jasen trener in poudaril, če določenih občutkov nimaš, je težko biti pri vrhu.

Janus še dodaja, da bo Peter izpustil naslednjo tekmo v Visli, po domače bo dal glavo na pašo. »Tudi treningov ne bo imel, tako da bo odstranjen od vsega. V tem času do tekme se težko kaj popravi, Peter bo odšel na krajši odmor, potem bomo videli, kako naprej ...«

Sicer pa Janus ni razočaran nad dosedanjim delom naših skakalcev. »Če pogledamo letošnje posameznike, so nekateri dosegli svoje najboljše uvrstitve, tukaj imam v mislih predvsem Ceneta in Jurija. Ne nazadnje je tudi Domen v skupni uvrstitvi ujel prvo deseterico.«

Peter Prevc je sicer novoletno turnejo končal na skupnem 14. mestu, štirinajsti je tudi v skupnem seštevku svetovnega pokala, zadovoljen pa je bil le z nastopom v Oberstdorfu. Namesto njega bo na tekmah v Wisli nastopil Bor Pavlovčič, kot sedmi član pa Aljaž Osterc, ki je na tekmah celinskega pokala z dobrimi predstavami Sloveniji zagotovil dodatno kvoto. Preostala peterica bo enaka, kot je bila na novoletni turneji, se pravi brata Cene in Domen Prevc, Jurij Tepeš, Jernej Damjan in Anže Semenič.