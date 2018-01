Osem orlic za najvišja mesta

LJUBLJANA – Ko bi se vikend le nadaljeval, kot se je začel, so si verjetno mislili slovenski ljubitelji smučarskih skokov, potem ko so včeraj zjutraj pogledali rezultate prve od treh tekem za celinski pokal v Saporu. Na tamkajšnji srednji napravi Mijanomori je namreč z vso konkurenco opravil Robert Kranjec, za katerega je bila to prva zmaga v 2. svetovni ligi po debelih šestih letih in pol, tretja zimska in skupno 12. v tem tekmovanju. »Srečen sem, to je bila dobra tekma,« je bil kratek 36-letni Kranjčan, ki je s skokoma, dolgima 96 in 92,5 metra, za pičle 0,2 točke ugnal drugouvrščenega Norvežana Sondreja Ringna (92,5 m in 92,5 m). Kranjčev uspeh je s četrtim mestom dopolnil Nejc Dežman (94 m in 94,5 m), do točk sta se od naših dokopala tudi Tomaž Naglič (16.) in Miran Zupančič (21.), medtem ko sta bila Anže Lanišek (34.) in Rok Tarman (35.) v spremenljivih razmerah prekratka za finale.

Noro prizorišče

Skakalna smetana pa je zbrana v Zakopanah, ki velja za eno od najbolje obiskanih prizorišč v svetovnem pokalu. Poljaki se tudi tokrat niso izneverili tradiciji in so – seveda navdahnjeni tudi z zmagoslavjem domačega zvezdnika Kamila Stocha na novoletni turneji – že za kvalifikacije pokupili vse vstopnice. Verjetno ni treba posebej omenjati, da sta tudi obe tekmi, današnja moštvena (16.00) in jutrišnja posamična (16.00), že zdavnaj razprodani. »To je vsekakor eno od najbolj norih prizorišč. V hotelski sobi od desetih, enajstih dopoldne pa vse do enih zjutraj poslušaš troblje. Vzdušje je res vselej izjemno,« je Peter Prevc povedal o Zakopanah, kjer med posamezniki še ni okusil slasti zmage (najboljši je bil drugi leta 2014), jo je pa dvakrat na ekipni preizkušnji (2013 in 2014). Lani so Slovenci tam osvojili tretje mesto za Nemci in Poljaki, v posamični konkurenci pa je na veliko navdušenje domačih navijačev pred Nemcema Andreasom Wellingerjem in Richardom Freitagom zmagal Stoch. Naš najvišje uvrščeni skakalec je bil Domen Prevc, ki je bil deveti, štiri mesta pred Petrom (poleg njiju so na Poljsko odpotovali še Žiga Jelar, Anže Semenič in Timi Zajc) ter dvanajst pred drugim bratom Cenetom, ki je, mimogrede, minuli konec tedna na preizkušnjah za pokal FIS v Planici zasedel 8. in 43. mesto.

Kar sta Zakopane in Planica za moške smučarske skoke, pa je Ljubno za ženske. »Toliko ljudi, kot se jih zbere ob ljubenski skakalnici, se jih na vseh drugih tekmah skupaj. Da je to res najboljše prizorišče v ženskem svetovnem pokalu, se strinjajo tudi tuji trenerji,« je razkril slovenski selektor Stane Baloh, ki se nadeja, da se bodo njegove varovanke danes in jutri (obakrat se bo prva serija v konkurenci začela ob 14. uri) predstavile v čim lepši luči. »Seveda si želim stopničke, od vseh nas pa je odvisno, ali jih bomo tudi dosegli. Dekletom zaupam in upam, da bodo nadaljevala v ritmu iz minulega vikenda v Zau,« si je za spektakel v Zgornji Savinjski dolini zaželel Baloh, ki bo imel na današnji preizkušnji kar osem tekmovalk, in sicer Emo Klinec (4. v kvalifikacijah), Niko Križnar (6.), Špelo Rogelj (8.), Uršo Bogataj (17.), Jernejo Brecl (21.), Majo Vtič (23.), Katro Komar (37.) in Katjo Požun (38.). Najboljša je bila Nemka Katharina Althaus.