Odmislila je snežni metež

Druga tekma smučarskih skakalk za svetovni pokal v Oberstdorfu je prinesla prve slovenske stopničke v novi sezoni. Ema Klinec je zasedla drugo mesto, kar je izenačitev njene najboljše uvrstitve v karieri. Zaostala je le za nepremagljivo Japonko Saro Takanaši, ki je dosegla že svojo 49. zmago v karieri. Klinčeva je do odlične uvrstitve – četrtič je stopila na zmagovalni oder – prišla predvsem po zaslugi prvega skoka, v katerem je bila celo 3,5 metra daljša od Takanašijeve, a je ta skakala iz dveh zaletišč nižje, imela slabše razmere, tako da je bila vseeno boljša. V drugi seriji je slovenska skakalka imela šesti rezultat, a vseeno zanesljivo ubranila drugo mesto, s katerim se je v seštevku svetovnega pokala z osmega prebila na šesto mesto. Vrstni red na vrhu s statističnimi številkami je torej bil Sara Takanaši 263 točk (skoka 124,0, 129,0), Ema Klinec 234,1 (127,5, 117,5), tretja je bila Rusinja Irina Avakumova 223,7 (112,5, 124,5). »Pred tekmo v snežnem metežu sem razmere primerjala z lansko tekmo na Japonskem. Takrat sem bila slaba, tukaj pa sem si dejala, da se to ne sme ponoviti. Razmere sem odmislila, prvi skok mi je res fantastično uspel. Drugi je bil bolj povprečen, a prednost je bila dovolj velika, da sem zadržala drugo mesto. Večja skakalnica v Oberstdorfu mi je zelo všeč, bolj mi je pisana na kožo, saj ima oster radius, če se pripelješ dovolj dobro, lahko začutiš noge, kar meni ustreza,« je povedala 18-letna Ema Klinec. Ta je nazadnje na odru za zmagovalke, na tretji stopnički, stala prav konec januarja lani v Oberstdorfu. Od drugih Slovenk je bila Maja Vtič boljša v drugi seriji, s sedmim dosežkom se je z 20. mesta prebila na 13. Špela Rogelj je bila na koncu 22., Urša Bogataj 27., Nika Križnar 29., brez finala je ostala Eva Logar, ki je v prvi seriji pristala na 34. mestu.



Več samozavesti



Glavni trener slovenskih skakalk Stane Baloh je pripomnil, da je bilo za dober rezultat treba pokazati tudi nekaj poguma: »Že v soboto sem povedal, da je treba biti malce bolj predrzen ali pa drzen, ker je prelet z mize treba narediti hitro, ostati spredaj, da te potem v drugem delu leta potegne na 125 ali še več metrov. Nam je tega skozi vse tri dni manjkalo, šele Ema je v nedeljo v prvi seriji naredila takšen skok, kot sem si ga želel. Druge so osvojile točke, vem, da punce od sebe pričakujejo več, a treba se je malce umiriti in pogledati, kje so napake. Malce več samozavesti ne bo odveč. Sara Takanaši nam zbija nalete, s čimer se sicer ne obremenjujem. Vem pa, da punce vedo, da če tekmuje ona, bo treba še nižje, in takrat so hitro v krču, niso sproščene.« Naslednji tekmi svetovnega pokala bosta konec tedna v japonskem Saporu.

Peter Prevc izpušča Wislo



Peter Prevc, ki mu v tej sezoni ne gre vse po načrtih, se je po novoletni skakalni turneji v dogovoru z glavnim trenerjem skakalne reprezentance Goranom Janusom odločil, da ne bo nastopil na tekmah svetovnega pokala konec tedna v Wisli na Poljskem. Novoletno turnejo je končal na skupnem 14. mestu, 14. je tudi v skupnem seštevku svetovnega pokala, zadovoljen je bil le z nastopom v Oberstdorfu. »Peter bo izpustil tekmi v Wisli, po domače bo dal možgane na pašo. Tudi treningov ne bo imel, tako da bo odmaknjen od vsega. V tem času do tekme se težko kaj popravi. Preprosto bo odšel na krajši počitek, potem bomo videli, kako naprej,« je razložil Goran Janus.