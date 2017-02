Odlični Lanišek potrkal na vrata ekipe za Lahti

Na zgodovinski prvi tekmi smučarskih skakalcev za svetovni pokal v Južni Koreji se je prepričljive zmage veselil Avstrijec Stefan Kraft, najboljši Slovenec pa je bil na zelo dobrem četrtem mestu Anže Lanišek, ki ga sicer naše strokovno vodstvo z glavnim trenerjem Goranom Janusom na čelu (še) ni uvrstilo v ekipo za svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju v Lahtiju (med 22. t. m. in 5. marcem).



O zmagovalcu včeraj ni bilo prav nobenega dvoma. Kraft je dal s skokom, dolgim 138 metrov, tekmecem že v uvodni seriji jasno vedeti, da ga bodo težko premagali. Pred najbližjim zasledovalcem, prav tako vnovič sijajnim Nemcem Andreasom Wellingerjem (136 m), si je zagotovil že 11,6 točke prednosti, tretjeuvrščeni Norvežan Daniel Andre Tande (132,5 m) pa je zaostajal že za 17,2 točke.



Najbolje razpoložena Slovenca sta bila – kot že dan poprej – Peter Prevc (131,5 m) in Lanišek (130 m), ki sta držala deveto oziroma deseto mesto. V finalu je nato 20-letni Domžalčan z izjemnim nastopom (139,5 m) izenačil rekordno daljavo Stephana Leyheja in se za pičlo desetinko točke prebil pred pet let starejšega Nemca.



Ko je ob Norvežanu Robertu Johanssonu za Anžetom zaostal tudi Peter (v drugo 122,5 m), ki je zdrsnil na končno 13. mesto, je bilo že bolj ali manj jasno, da se bo zelo približal najboljšim. Za nadarjenega skakalca iz SSK Mengeš pravega odgovora niso našli niti takšni asi, kot so Tande (v finalu 126,5 m/6.), Poljak Maciej Kot (131 in 127 m/7.), Avstrijec Michael Hayböck (132 in 129 m/8.).



Prvi ga je pustil za seboj poljski nosilec rumene majice Kamil Stoch (126,5 in 134 m), ki se je s četrtega mesta pomaknil na tretje, povsem na vrhu pa se pravzaprav ni moglo kaj spremeniti. Kraft (137,5 m) in Wellinger (136 m), ki sta imela v obeh serijah najboljši oceni, sta zanesljivo ubranila svoja položaja.



»V zadnjem obdobju mi gre neverjetno dobro od nog. Odlično se je začelo že na tukajšnjem treningu na srednji skakalnici, sam pri sebi pa sem vedel, da sem na večji še močnejši. Obstajajo naprave, na katerih je zame relativno preprosto skočiti daleč, in vesel sem, da je prav ta olimpijska med njimi,« je 23-letni Avstrijec kar žarel od navdušenja po svoji četrti zmagi v sezoni in skupno osmi v svetovnem pokalu, za katero je za kar 13,7 točke preskočil Wellingerja.



Za presenečenje dneva pa je – kot so zapisali pri Mednarodni smučarski zvezi (FIS) – s četrtim mestom poskrbel Lanišek, ki je bil zadovoljen kot že dolgo ne. »Najpomembnejša je bila priprava za tekmo, ki me je po navadi malo zmedla, tokrat pa sem ostal zbran in oddelal tako, kot je treba. Ko je glava pripravljena, so običajno tudi razmere prave. Vse se je pokrilo,« je bil odlično razpoložen Žaba, kakor ga pravzaprav vsi kličejo.



Glede obeh svojih skokov je dejal, da sta bila podobna tistim iz celinskega pokala, v katerem je pred mesecem nanizal štiri zaporedne uvrstitve med najboljšo trojico. »Vendar menim, da imam kljub temu še nekaj rezerve; še posebno pri doskoku. Sploh ne vem, kaj mi je bilo, saj po navadi nimam takšnih težav,« je pripomnil Anže, ki je s četrtim mestom izenačil svoj najboljši dosežek med elito iz Nižjega Tagila (decembra '15). Pristavil je, da je skakalnica v Pjongčangu zelo podobna ruskim. »Malo višje te prinese čez hrbtišče in v drugem delu moraš zelo dobro delati, da te odnese daleč,« je še razložil Lanišek, ki pred odhodom v Azijo še ni bil na Janusovem seznamu za svetovno prvenstvo v Lahtiju. Od včeraj je (spet) na njem, kdo vse bo v torek dejansko odpotoval na Finsko, pa bo znano po današnji tekmi, ki se bo začela ob 11. uri.



Od Slovencev sta točke včeraj osvojila tudi Domen Prevc (129 in 126,5 m) in Jernej Damjan (123 in 130 m), ki sta zasedla 17. oziroma 24. mesto, praznih rok pa so znova ostali Jurij Tepeš (121,5 m/31.), Cene Prevc (121,5 m/36.) in Anže Semenič (114,5 m/44.).